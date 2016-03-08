آغاز نمایشگاه سالانه گالری «اثر» با آثار ۱۱ هنرمند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه سالانه گالری «اثر» با نمایش آثار تعدادی از هنرمندان ثابت این گالری آغاز شده است.

این واپسین نمایشگاه گالری «اثر» در سال ۱۳۹۴ است که به رسم سالانه این گالری بدل شده است و در آن از هر هنرمند، یک «اثر» به تماشا گذاشته می شود.

محمدحسین عماد، احمد مرشدلو، ایمان افسریان، سمیرا علیخان زاده، علیرضا آدم بکان، رکسانا منوچهری، پیام مفیدی، الهه حیدری، مجتبی تاجیک و رضا عظیمیان هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه روی دیوار است.

از محمد حسین عماد حجمی از چوب و فلز از مجموعه «جفت» در این نمایشگاه حضور دارد، از احمد مرشدلو تابلوی ۱۰ لت «طنین سکوت» و سمیرا علیخان‌زاده یکی از نقاشی‎های ترکیبی با آینه که سال گذشته خلق شده روی دیوار رفته است. رکسانا منوچهری هنرمند مقیم ایرلند یک نقاشی ترکیب شده با آینه و پلکسی با عنوان «معما» را به این نمایشگاه آورده است.

از ایمان افسریان یکی از آثار مجموعه «بربساطی که بساطی نیست» برای این نمایشگاه انتخاب شده است. علیرضا آدم بکان یکی از تابلوهای مجموعه «اَسَر» را در این نمایشگاه دارد، از بابک روشنی ‏نژاد تابلویی از مجموعه «تاریخ را فاتحان نمی‏‌نویسند» روی دیوار است و از مجتبی تاجیک یکی از نقاشی‎های مجموعه «ممهور» برای این نمایشگاه انتخاب شده است. از پیام مفیدی، الهه حیدری و رضا عظیمیان نیز آثاری بدون عنوان از مجموعه‎های جدید این هنرمندان در این نمایشگاه به تماشا گذاشته می شود.

دوازدهمین هنرمند گالری «اثر» رضا لواسانی نقاش و مجسمه ساز است که ممکن است روزهای آینده با آماده شدن اثر تازه اش به این گردهمایی پایان سال گالری «اثر» بپیوندد.

نمایشگاه سالانه گالری «اثر» تا ۲۳ اسفند ماه به نشانی خیابان طالقانی، خیابان موسوی، خیابان برفروشان، روبه‌روی خانه هنرمندان، پلاک ۱۶ ادامه دارد.