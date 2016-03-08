به گزارش خبرنگار مهر، ۳ محصول فناورانه پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران که به مرحله تولید رسیده اند و آماده ورود به بازار هستند با حضور معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری، مدیر کل سیاستگذاری برنامه ریزی فناوری وزارت علوم، مدیر کل دفتر تجاری سازی و فناوری معاونت علمی و فناوری و رئیس پارک علم وفناوری دانشگاه تهران رونمایی شدند.

«سامانه اطلاعات مکانی ره‌پویان»، «میان وعده‌های غذایی عملگرا » و «هشدار دهنده های ترافیکی و سنگ های نورانی» محصولات رونمایی شده در این پارک بودند. این محصولات فناورانه حاصل تولید شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هستند.

«سامانه اطلاعات مکانی ره‌پویان» با هدف ارائه خدمات نرم‌افزاری مکان‌محور تولید شده است که در آن می‌توان به نقشه‌های مورد نیاز در حوزه‌های شهری دسترسی پیدا کرد. این سامانه، نمایی مکان‌محور از داده‌ها و اطلاعات را در اختیار مدیران، متخصصان، کارشناسان و کاربران در سطوح مختلف با کاربرد در حوزه‌های گوناگون مانند فرماندهی و کنترل، مدیریت بحران، مکان‌یابی و آمایش سرزمین، علوم زمین و معدن، محیط زیست و منابع طبیعی، گردشگری و میراث فرهنگی و حمل ونقل قرار می‌دهد.

ویژگی مهم این محصول، بومی بودن سامانه و دارا بودن قابلیت پشتیبانی از استاندارد OGC و سیستم‌های لمسی است. این محصول به زودی وارد بازار خواهد شد.

از دیگر محصولات رونمایی شده «میان‌وعده‌های غذایی عملگرا» است که با بهره‌مندی از توان متخصصین علوم تغذیه و صنایع غذایی و به کارگیری تکنولوژی‌های نوین موفق به عرضه فرمولاسیون و تولید انواع وعده‌های غذایی سالم و متنوع و همچنین میان‌وعده‌های رژیمی برای گروه‌های جمعیتی خاص از جمله سالمندان و بیماران شده‌اند.

این میان وعده‌های غذایی عملگرا با استفاده از مواد غذایی طبیعی و بدون استفاده از طعم دهنده‌ها و ترکیبات شیمیایی، جیره‌های غذایی فشرده شده را عرضه کرده است. این شرکت همچنین میان‌وعده غذایی برای ورزشکاران را که با انواع ویتامین‌ها و املاح غنی‌سازی شده، تولید کرده است. این شرکت محصولات خود را در ابتدای سال آینده به بازار عرضه می‌کند و توانسته تائیدیه‌های لازم را از وزارت بهداشت دریافت کند.

هaدار دهنده های ترافیکی و سنگ های نورانی از دیگر محصولات تولید شده در یکی از شرکت های دانش بنیان این پارک است که امروز رونمایی شد. این سیستم هشدار دهنده در صنعت تبلیغات به کار می رود و برای اولین بار در دنیا و ایران به تولید رسیده است.