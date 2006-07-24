  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ مرداد ۱۳۸۵، ۱۶:۲۹

نقد و بررسي "يك شب" در كانون سينماگران جوان

كانون سينماگران جوان جلسه نقد و بررسي فيلم سينمايي "يك شب" به كارگرداني نيكي كريمي را با حضور فيلمساز و منتقدان و علاقمندان برگزار مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي كانون سينماگران جوان اعلام كرد برنامه نمايش و نقد و بررسي "يك شب" پنج‌شنبه پنجم مرداد از ساعت 14 تا 18 در سالن نمايش كانون واقع در ميدان آرژانتين، خيابان شهيد احمد قصير (بخارست)، كوچه نهم، شماره 31 برگزار مي‌شود.

علاقمندان براي حضور در اين جلسه مي‌توانند با شماره 4-88714363، دفتر مركزي كانون سينماگران جوان تماس بگيرند.
کد مطلب 357569

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها