نقد و بررسي "يك شب" در كانون سينماگران جوان

كانون سينماگران جوان جلسه نقد و بررسي فيلم سينمايي "يك شب" به كارگرداني نيكي كريمي را با حضور فيلمساز و منتقدان و علاقمندان برگزار مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي كانون سينماگران جوان اعلام كرد برنامه نمايش و نقد و بررسي "يك شب" پنج‌شنبه پنجم مرداد از ساعت 14 تا 18 در سالن نمايش كانون واقع در ميدان آرژانتين، خيابان شهيد احمد قصير (بخارست)، كوچه نهم، شماره 31 برگزار مي‌شود.



علاقمندان براي حضور در اين جلسه مي‌توانند با شماره 4-88714363، دفتر مركزي كانون سينماگران جوان تماس بگيرند.