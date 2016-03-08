احداث پارک علم وفناوری درچهارمحال وبختیاری/ اختصاص زمین ۴۰ هکتاری

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پارک علم وفناوری درچهارمحال وبختیاری ساخته می شود، اظهار داشت: یک زمین ۴۰ هکتاری برای ساخت پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این پارک علم و فناوری در منطقه منظریه شهرکرد ساخته می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون به دنبال کسب مجوزات کشوری و تامین اعتبار برای ساخت پارک علم وفناوری درچهارمحال وبختیاری هستیم.

قاسم سلیمانی دشتکی اظهار داشت:در حال حاضر از اعتبارات استانی برای این پروژه کمک می شود تا مراحل ساخت این پروژه آغاز شود.

وی با بیان اینکه مراحل ساخت پارک علم وفناوری چهارمحال وبختیاری از سال آینده آغاز می شود، اذعان داشت: با فعال شدن ساختمان پارک علم و فناوری چهارمحال و. بختیاری و مستقر شدن شرکت های دانش بنیان زمینه توسعه علمی چهارمحال و بختیاری فراهم می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان نقش مهمی می توانند در مسیر توسعه چهارمحال و بختیاری بر دارند و باید شرکت های دانش بنیان را حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: ایده ها بر اساس ظرفیت های و پتانسیل های استان به خدمت و محصولات دانش محور تبیدل شوند.

تحقیقات مراکز علمی و پژوهشی چهارمحال و بختیاری باید در مسیر حل مشکلات استان انجام شود

قاسم سلیمانی دشتکی اظهار داشت: هم اکنون جوانان توانمندی در استان وجود دارد که باید با حمایت از انها و ایجاد فضای فعالیت علمی واقتصادی در مسیر توسعه استان هدایت شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: پژوهش ها و تحقیقات مراکز علمی و پژوهشی استان باید در مسیر حل مشکلات استان انجام شود.

وی با بیان اینکه مراکز علمی و پژوهشی استان باید با پارک علم و فناوری استان تعامل و رابطه بهتری ایجاد کنند، اذعان داشت: مقالات علمی دانشگاه های استان باید به تولیدات دانش بنیان سوق پیدا کنند.

قاسم سلیمانی دشتکی ادامه داد: تولیدات دانش بنیان استان باید مورد توجه خرید ارگان ها و سازمان های استان قرار بگیرد تا این شرکت های دانش بنیان توسعه پیدا کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توسعه شرکت ها دانش بنیان توسعه استان فراهم می شود که این مهم می تواند اشتغال قابل توجهی برای استان ایجاد کند و مشکل بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری رفع کند.

وی ادامه داد: خرید محصولات تولیدی استان از شرکت های دانش بنیان توسط ادارات، نقش مهمی می تواند در مسیر تدام فعالیت این شرکت ها داشته باشد.