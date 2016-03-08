به گزارش خبرگزاری مهر، علی پروین پس از ملاقات با علی اکبر طاهری اظهار داشت: پرسپولیس باشگاه خود ما است. این ملاقات هم برای این بود که می‌خواستم آقای طاهری را هم ببینم. در این جلسه یک مقدار از قدیم صحبت کردیم و خوشحالم که آقای طاهری هم سرپا است. قطعا جلسه‌ای هم که داشتیم به سود پرسپولیس خواهد بود.

وی ادامه داد: من از همینجا به هواداران قول می‌دهم که این تیم با این مربی و مدیریت خوب حداقل جزو چهار تیم خواهد بود. البته من این تیم را در حد قهرمانی می‌بینم ولی بالاخره حوادث فوتبال غیرقابل پیش بینی است. همانطور که همین حالا حق پرسپولیس بالاتر از جایگاهی است که در جدول دارد.

وی خاطرنشان کرد: دوست دارم هواداران همیشه خوشحال باشند و شب عید، بچه‌ها بازی با صبا را ببرند و یک عیدی خوب به هواداران بدهند.

علی پروین درباره اینکه آیا از این پس بیشتر کنار پرسپولیس خواهد بود، تصریح کرد: من همیشه کنار پرسپولیس هستم. دلم با پرسپولیس است. آقای طاهری را هم در بسیاری مراسم‌ها می‌بینم و آنجا کنار هم می‌نشینیم. بسیاری اوقات هم تلفنی در تماس هستیم. حالا هوا هم که گرم‌تر بشود، سر بازی‌ها هم حتما به ورزشگاه می‌آیم. این تیم حیف است. از هواداران هم می‌خواهم به حمایتشان ادامه بدهند و امیدوارم بچه‌ها تمام بازی‌های بعدی را ببرند.