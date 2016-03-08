به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، پروژه‌هایی از اروپا، آمریکای جنوبی، آسیا و خاورمیانه در این بخش به نمایش درمی‌آیند.

جشنواره فیلم کن که از ۱۱ تا ۲۲ ماه می برگزار می‌شود، اسامی فیلم‌های شرکت کننده در بخش سینه‌فونداسیون را اعلام و از ۱۵ استعداد آینده حاضر در این بخش نام برد.

دوازدهمین دوره بخش سینه فونداسیون، از کارگردان‌های منتخب و محصولاتشان برای شرکت در این بخش دعوت کرد تا با ملاقات با سرمایه‌گذاران بالقوه بتوانند زمینه ساخته شدن فیلمشان را فراهم کنند. اسامی فیلم‌های شرکت کننده عبارت است از:

۱. «ابو لیلا» ساخته امین سیدی- بومدین از الجزیره

۲. «محدوده» ساخته سانتیاگو میتره از آرژانتین

۳. «الماس زیاد» ساخته نیکلاس رینکون گیله از کلمبیا

۴. «خدایان و استادان» ساخته اریک شریر از فرانسه

۵. «خاطرات و برادر من» ساخته آدیتیا ویکرام سنگوپتا از هند

۶. «مارلینا قاتلی در چهار پرده» ساخته مولی سیریا از اندونزی

۷. «زمستان داود» ساخته کتیبه الجنابی از عراق

۸. «مرگ در بستر» ساخته دیوید ولاچ از رژیم صهیونیستی

۹. «افشانده شدن باد» ساخته دانیلو کاپوتو از ایتالیا

۱۰. «زن افسونگر» ساخته کیوکو میاکی از ژاپن

۱۱. «همه زمان‌دارها» ساخته بیبوسان بسنت و پوجا گورونگ از نپال

۱۲. «روح ها» ساخته خوزه اوتونو از اسپانیا

۱۳. «پارچه‌های مورد علاقه من» ساخته گایا جیجی از سوریه

۱۴. «ایگوانا توکیو» ساخته کان موجدکی از ترکیه

۱۵. «مدرسه شبانه روزی» ساخته رزان یشیلباس از ترکیه

نشست های بین فیلمسازان و سرمایه‌گذاران از ۱۳ تا ۱۹ ماه می برگزار می‌شود.

این بخش از سال ۲۰۰۵ ایجاد شده و در مجموع ۱۷۱ پروژه به سینما راه‌یافتند و ۱۲۶ مورد آنها توانسته‌اند نمایشی سینمایی به دست بیاوند و ۱۸ مورد دیگر در مراحل تولید هستند.