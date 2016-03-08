به گزارش خبرنگار مهر، مؤید حسینی صدر، نماینده مردم خوی در مجلس در جلسه علنی امروز و در نطق میان‌دستور با بیان اینکه فساد مالی مادر تمام فسادها است، اظهار داشت: رهبر انقلاب ده‌ها بار نامه نوشتند و حکم دادند و توصیه کردند؛ رهبری فرمودند تسامح با مفسدان، همدستی با آنها است.

وی افزود: رهبری همچنین تاکید کردند که مبارزه با فساد یک جهاد واقعی است و نباید سیاست شود که متاسفانه شده است؛ ایشان در ۱۴ خرداد ۸۳ تاکید کردند که با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد و در سال ۹۰ نیز از ضعف مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادی گلایه کردند.

نماینده مردم خوی در مجلس با بیان اینکه هنوز فساد اقتصادی ادامه دارد، ادامه داد: امروز چه باید کرد؟ رئیس جمهور محترم دیروز گفت که یک نفر اعدام می شود، اما پول نفت کجا رفته است؛ واقعا باید گفت چه کسانی از این شخص حمایت کردند.

حسینی صدر با بیان اینکه فساد اقتصادی با اعدام بابک زنجانی تمام نمی شود، اظهار کرد: بابک زنجانی در دادگاه گفت که (م. س)، ام‌الفساد است و بر همه جا نفوذ کرده است.

وی تصریح کرد: می گویند هزینه های سرسام‌آور انتخاباتی خیلی ها را همین (م. س) تامین کرده است؛ صاحبان پول های کثیف ممکن است در مجلس گماشته داشته باشند.

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس اضافه کرد: اگر با امثال (م. س) برخورد نکنید، می ترسیم دیگر انتخابات سالمی برگزار نشود و فساد هم ریشه‌کن نشود؛ امیدواریم در مجلس آینده ریشه امثال (م. س) خشکیده شود.

در پایان نطق این نماینده، رئیس مجلس شورای اسلامی با لحن شوخی از وی پرسید این (م. س) کیست که حسینی صدر پاسخ داد: یک دلال نفتی است که ۵ میلیارد دلار از درآمد نفتی مردم را برده است.