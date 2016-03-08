به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه انگلیس با «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در کابل دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار هر دو طرف درباره عدم شرکت طالبان در مذاکرات صلح افغانستان باهم گفتگو کردند. وزیر خارجه انگلیس به عبدالله عبدالله قول مساعد داد که دولت انگلیس مبلغ ۴.۱ میلیون دلار به دولت افغانستان کمک مالی خواهد کرد.

نیروهای ارتش انگلیس در سال ۲۰۱۴ میلادی از افغانستان خارج شده اند اما تعداد ۴۵۰ تن از نیروهای انگلیسی در حال انجام ماموریت در افغانستان هستند.

لازم به ذکر است فیلیپ هاموند روز دوشنبه به افغانستان سفر کرده است و با مقامات دولت افغانستان نیز دیدار داشته است. مذاکرات صلح افغانستان و نیز مسئله مهاجران افغان از مهمترین موضوعاتی است که فیلیپ هاموند در دیدار با مقامات دولت افغانستان به آنها پرداخته است.