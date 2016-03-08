به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به یزد گفت: من هنوز تحت تاثیر این سفر هستم. استقبال گسترده و کم‌نظیر مردم از فرودگاه تا میدان امیر چخماق، انرژی و شوری را در خدمتگزاران مردم در دولت به وجود آورد که بعد از رخداد به یادماندنی ۷ اسفند باید این سفر و استقبال پیام‌رسان و کم‌نظیر مردم متدین و با فرهنگ یزد را هم به آن اضافه کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره سخنان اخیر سخنگوی قوه‌قضائیه درباره شوخی رئیس‌جمهور در خصوص ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق گفت: مصدر و مرجع این موضوع شورای عالی امنیت ملی است و هر کسی در این‌باره اظهارنظر می‌کند در شورای عالی امنیت ملی حضور دارد.

نوبخت افزود: شایسته می‌دانم به جای طرح این مباحث در فضای رسانه‌ای، این مباحث در جلسه اول شورای عالی بحث شود و اگر قرار است تصمیم قاطعی در این‌باره گرفته شود، شورای عالی امنیت ملی مصدر و مرجع است.

وی تاکید کرد: ان‌شاء‌الله دبیر شورای عالی امنیت ملی در اولین جلسه این شورا این موضوع را در دستور کار قرار دهد و با توجه به اینکه رئیس‌جمهور نیز رئیس شورای عالی امنیت ملی است، در این‌باره تصمیم‌گیری شود.

با کمک قوه‌قضائیه بخشی از معوقات بانکی تأدیه شد

سخنگوی دولت در خصوص معوقات بانکی نیز گفت: بخشی از معوقات مربوط به افراد و اشخاص است. یک گروه از بدهکاران به دلیل شرایط عمومی کشور ناتوان به بازپرداخت تسهیلات هستند که باید به این اشخاص کمک کرد؛ لذا همه استانداران موظف به بررسی مورد به مورد این گروه شدند تا آنها بتوانند سرپا بمانند.

وی افزود: بخش دیگری نیز خواسته‌اند که سوء‌استفاده کنند و تعهدات خود را ایفا نکردند که مرجع قضایی باید آنها را تعقیب کند. البته بعد از همت بانک‌ها و کمک قوه‌قضائیه بخشی از این مطالبات تأدیه شد.

نوبخت ادامه داد: به استانداران ابلاغ شد که کارگروهی در استان خود تشکیل داده تا وضعیت تک‌تک واحدهای بدهکار را بررسی کنند که اگر شرایط اقتصادی به آنها تحمیل شده و ناتوان در پرداخت بدهی خود شده‌اند، قطعا به آنها کمک و وام دیگری به آنها پرداخت می‌شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه سقف مطالبات معوقات بانکی تغییر یافته است، گفت: دولت به نظام بانکی جهت تعهداتی که دارد، از لحاظ تضمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات و جبران حوادث غیرمترقبه جزو بدهی‌های دولت تلقی می‌شود و اگر در هنگام خود پرداخت نشود، شامل جریمه خواهد شد و ما نیز برای تأدیه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از سال ۹۵ برنامه‌‌ریزی کردیم تا ظرف دو سال از طریق اوراق مالی همه بدهی‌ها را تأدیه کنیم و از سال سوم نیز به پرداخت آن اوراق عمل کنیم و با این روش تا پایان برنامه ششم بدهی‌های دولت کاملا تأدیه می‌شود.

وی همچنین در خصوص برنامه‌های دولت برای بنگاه‌های کوچک غیردولتی نیز گفت: در نگاه دولت ایجاد صنایع بزرگ و همچنین اشتغال در توسعه بنگاه‌های کوچک مغفول نمانده است.

نوبخت با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک رافع مشکلات ما نیست، ادامه داد: ما قصد داریم سرمایه‌گذار عمده خارجی برای ایجاد صنایع بزرگ در کشور سرمایه‌گذاری کند و برای صادرات محصولات تولیدی در ایران نیز نفوذ در بازارهای جهانی داشته باشد و تنها بنگاه‌های بزرگ امکان این اقدامات را دارند.

سخنگوی دولت گفت: اگر قرار باشد کسب و کارهای بزرگ مانند خودروسازی توسط ابربنگاه‌ها در کشور فعال شود، ده‌ها و صدها صنعت کوچک مانند قطعه‌سازی در کنار این صنایع به وجود می‌آید؛ لذا نحوه ساماندهی این مسائل در داخل را با مدل توسعه بنگاه‌های کوچک در نظر گرفته‌ایم و از این طریق به افزایش اشتغال در کشور کمک می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ما نیازهای اقتصادی کشور را به دقت احصاء کرده‌ایم، گفت: ما می‌دانیم کدام شرکت خارجی برای ما نافع است. با چشم باز این برنامه‌ها را اجرا می‌کنیم.

نوبخت همچنین در خصوص رسانه‌ای کردن اعدام ۸۰۰ اسیر عراق در طول جنگ که توسط یک نماینده مجلس عنوان شده بود، گفت: اساسا این اطلاع‌رسانی می‌تواند نادرست و غیرواقعی باشد و این نوع اطلاع‌رسانی‌ها به منافع ملی زیان وارد می‌کند.

وی افزود: ما به اسناد و اطلاعاتی دسترسی داریم و آنچه در افشا و انتشار اطلاعات این اخبار باید مدنظر باشد، منافع ملی است، حتی اگر بیان این موضوعات بتواند ضمن مخدوش کردن منافع ملی، منافع سیاسی کوتاه مدتی برای یک گروه سیاسی به وجود آورد، کسی حق ندارد منفعت خود را به منافع ملی ترجیح دهد.

نوبخت با اظهار تاسف از افشای برخی اطلاعات از سوی برخی افراد با نگرش‌های سیاسی، گفت: بنده از شورای عالی امنیت ملی عمل متناسب را توقع دارم و هیچ چیز برای ما مهمتر از منافع ملی نیست.

مذاکرات محرمانه قبل از برجام را تایید نمی‌کنیم

نوبخت همچنین در برخی نقل قول‌ها در خصوص مذاکرات محرمانه ایران با کشورهای خارجی در سال‌های گذشته گفت: ما در برخی موارد مستقیم یا غیر مستقیم جهت تامین منافع ملی اقداماتی انجام می‌دادیم، اما اینکه کسی صحبت‌هایی را در مورد بسط یا گسترش این موارد بیان کند، خود مسئول است و ما تایید نمی‌کنیم.

سخنگوی دولت همچنین درباره همکاری های اقتصادی ایران و آمریکا گفت: دولت با همکاری های اقتصادی در چارچوب منافع ملی با همه کشورها با رعایت نکاتی که مورد تایید نظام باشد، مخالف نیست.

وی در مورد حکم اعدام بابک زنجانی، تصریح کرد: مرجع قضایی برای احقاق حقوق مردم و بیت‌المال اقدام کرده و افکار عمومی نیز چنین حکمی را سختگیرانه نمی‌داند.

نوبخت ادامه داد: واقعیت این است همه اینها باید همراه با رد مال باشد و اعدام باعث بازگشت پول نمی‌شود.

سخنگوی دولت گفت: ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارقامی نیست که با اعدام کسی مشکل وصول آن حل شود. از همه ساز و کارها برای بازگرداندن این پول به بیت‌المال باید استفاده کنیم.

دولت پیگیر مبارزه با قاچاق میوه

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وزیر جهاد کشاورزی خبر از اقدامات سازمان یافته‌ای برای ورود میوه‌های ممنوعه داده است، پشت پرده این قاچاق کیست و دولت چه اقداماتی برای مقابله با آن کرده است، گفت: دولت پیگیر مبارزه با قاچاق میوه هست و اقدامات لازم با همکاری سازمان تعزیرات انجام شده است.

نامزدهای بازمانده از مجلس توسط دولت دعوت به همکاری شده‌اند

نوبخت در خصوص به کارگیری نامزدهای انتخاباتی که نتوانستند رای بیاورند، گفت: هر کسی که با وجود شایستگی از راهیابی به مجلس بازمانده، توسط همکاران ما در دولت دعوت به کار شده‌اند.

سخنگوی دولت افزود: اگر کسی دعوت نشده شاید به دلیل این باشد جای متناسبی با تخصص این عزیزان نداشته‌ایم.

وی تاکید کرد: ما در دوره‌های دولت نهم و دهم به بخش پژوهش منتقل شدیم و کتاب‌هایی منتشر کردیم. چه بسا خدماتی که در این دوران به کشور کردیم بیشتر از سالهایی بود که در مجلس بودیم. ما در آن سالها موفق شدیم الگوهایی برای اداره کشور، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، شرکت‌داری، بسیج ظرفیت‌های کشور برای مقابله همه جانبه با تهدیدات را تهیه کنیم؛ در حالی که مسئولیت دولتی نداشتیم.

نوبخت با بیان اینکه واقعیتی به نام اصلاح‌طلبی قابل حذف نیست، گفت: بنده سالها در مجلس با اصلاح‌طلبان همکار بودم و شهادت می‌دهم بسیاری از آنها افراد متدین و با اخلاق بودند که باید از آنها استفاده کرد؛ همان‌طور که بسیاری از اصولگرایان افراد متدین و روشنفکر هستند که می‌توانند با دیگران همکاری کنند.

وی با تاکید بر اینکه کشور برای توسعه نباید خود را محدود به یک جناح و محروم از ظرفیت‌های دیگر کشور کند، گفت: خیلی از افراد سرمایه بزرگی برای کشور محسوب می‌شوند و کسی که به قانون اساسی و مقام معظم رهبری معتقد و ملتزم باشد نباید کنار گذاشته شود.

نوبخت با بیان اینکه تجربه نشان داد هیچ جناح سیاسی درون نظام قابل حذف نیست، گفت: نگاه اعتدال در دولت این است که باید همه اشخاص و جناح‌ها تکریم شوند. برخی محدودیت‌ها تامین‌کننده منافع ملی ما نیست، به همین جهت تلاش می‌کنیم و آرزو می‌کنیم شرایط به گونه‌ای فراهم شود که همه فرصت خدمت به مردم را داشته باشند.

سخنگوی دولت در خصوص روابط ایران و ترکیه گفت: ما حتی در دوران تحریم نیز روابط خوبی داشتیم و هم اکنون در فضای پساتحریم توسعه روابط با کشور دوست و برادر ترکیه مهیاتر است. مذاکراتی نیز در این‌باره شده، البته برخی عوامل حاشیه‌ای نیز از جمله انتخاب برخی از روسای جمهور سایر کشورها در این بین بود که مذاکرات نشان داد این مسائل قابل حل است.

سخنگوی دولت در مورد وضعیت پناهندگان افغانی در ایران گفت: رشد و توسعه افغانستان برای ما مهم است. همیشه ایران نسبت به این همسایه خود نگاه مثبت داشته است.

وی ادامه داد: تاجران افغان داخل ایران برادران و خواهران ایمانی ما هستند و کسی اجازه اهانت و تحقیر این مهمانان را ندارد.

نوبخت در خصوص عملکرد رسانه ملی در انتخابات نیز گفت: اجازه دهید داوری را به عهده جامعه بگذاریم، مردم زیرک هستند و می‌فهمند. اجازه ندهید دل پرخونِ دولت را باز کنیم، ولی اگر لازم باشد با اعداد و رقم ثابت می‌کنیم اعتبارات ما در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ افزایش داشته است و این اعتبارات نیز صددرصد محقق شده است.

نوبخت تاکید کرد: البته یک گزارش نادرستی در مورد اعتبارات صدا و سیما داده شده که نمی‌خواهم در مورد آن بحث کنم.

سخنگوی دولت ادامه داد: اگرچه به برخی سیاست‌های رایج در صدا و سیما منتقد هستیم اما این به آن معنا نیست که دولت نسبت به انتقاد و گزارش مشکلات بی‌توجه باشد. ما قدردان هستیم و پیکره سازمان و صدا و سیما را بسیار منصف، متعهد و شایسته می‌دانیم. اگر چه آنچه در صدا و سیما منتشر می‌شود منفی است، اما در پاره‌ای موارد نیز کمک‌هایی در جهت اطلاع‌رسانی درست صورت می‌گیرد.

وی همچنین در خصوص تغییر قانون انتخابات گفت: واقعیت این است در انتخابات گذشته به استنادهای قانونی عده‌ای فرصت خدمتگزاری نیافتند، از مسئولان و نظار شنیدیم مگر می‌شود در یک فاصله کوتاه هزاران پرونده را بررسی کنیم؟ این نشان می‌دهد قانون انتخابات نیازمند اصلاح است.

نوبخت گفت: معمولا مجلس سال آخر به سمت قانون انتخابات می‌رود، اما تا فرصت هست باید قوانین را اصلاح کرد؛ لذا مجلس دهم با آگاهی از این موضوع می‌تواند با اصلاح قانون انتخابات از حقوق ملی صیانت کند.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص سنگینی اقساط وام مسکن و رکود در این بازار، تصریح کرد: دو عامل برای تحریک تقاضا در بازار مسکن موثر است، یکی بالا رفتن سقف تسهیلات و دوم سود تسهیلات است.

وی گفت: در حال حاضر اقساط سنگینی برای متقاضیان وام‌های مسکن وجود دارد. دولت موظف شده حداکثر سودی که از افراد گرفته می‌شود ۱۰ درصد باشد و الباقی سود را دولت بپردازد.

نوبخت افزود: در مرحله اول تعدیل سود، موافقتنامه ۲۰۰ میلیارد تومانی با بانک مسکن امضا شده که مابه‌التفاوت سود وام مسکن را دولت بپردازد.

سخنگوی دولت همچنین در مورد ارائه لایحه دو دوازدهم به مجلس گفت: دولت یازدهم بود که ارائه بودجه در ۱۵ آذر به مجلس را احیا کرد و هیچ یک از دولت‌های گذشته در تاریخ مقرر بودجه را به مجلس ارائه نمی‌کردند و اگر در این خصوص نیاز باشد، یا مجلس طرحی در مورد بودجه دو دوازدهم می‌نویسد و یا آنکه دولت آن را ارائه می‌کند.

وی در ادامه در خصوص ترکیب هیات رئیسه مجلس گفت: ۲۹۰ نفر نماینده در این باره تصمیم‌گیری می‌کنند و هیچ مرجع بیرونی نمی‌تواند در مورد انتخاب رئیس مجلس اظهارنظر کند.

نوبخت افزود: هر کسی توجه بیشتر نمایندگان را جلب کند، قادر به حضور در هیات رئیسه مجلس است. انتظار دولت از مجلس تنها همدلی و هم‌زبانی برای پیشرفت امور است.

کسری بودجه صفر است

سخنگوی دولت همچنین در خصوص کسری بودجه گفت: همیشه تراز عملیاتی یعنی میزان درآمدها نسبت به هزینه‌های جاری منفی بوده و درآمدها شامل بودجه نفتی نمی‌شود.

وی افزود: جایی عنوان شد تراز عملیاتی ما ۴۵ هزار میلیارد تومان است، این کسری بودجه نیست.

نوبخت توضیح داد: واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت باعث می‌شود تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مانند راه و ساختمان و سد داشته باشیم؛ تفاضل این دو تراز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.

وی عنصر سوم را واگذاری اسناد مالی مانند اوراق مشارکت نام برد و گفت: جمع این ترازها، تراز بودجه یا کسری بودجه را نشان می‌دهد. ما در تراز عملیاتی همیشه منفی هستیم، ولی طوری برنامه‌ریزی کردیم این تراز تا سال ۹۹ به ۱۰۹ درصد برسد و ۹ درصد مثبت شود؛ لذا دو تراز دیگر ما مثبت است به صورتی که کسری بودجه صفر شده است.

سوئیفت برای بانک‌ها باز است

سخنگوی دولت همچنین در خصوص سوئیفت برای بانک‌ها گفت: سوئیفت برای بانک‌ها باز است و دکتر سیف نیز همه را دعوت کرده که مشاهده کننده سوئیفت برقرار است یا نه.

نوبخت افزود: در زمان تحریم امکان ارتباطات بانکی با جامعه بین‌الملل وجود نداشت، اما امروز به دلیل آنکه تحریم‌ها برداشته شد، سوئیفت قابل اجراست.

وی گفت: ما در ارتباط با بحث هسته‌ای مسائل را حل کردیم ولی مسائل اختلافی در برخی از موارد با آمریکا مفتوح است. اینکه برخی بانک‌ها به خاطر مسائل دیگری جز مسائل هسته‌ای تحریم هستند موضوع دیگری است که در تلاش هستیم این را نیز حل کنیم.

برنامه جدید دولت برای سهام عدالت

سخنگوی دولت همچنین درباره سهام عدالت که در جلسه گذشته هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت، گفت: چند جلسه است هیات دولت در این باره بحث می‌کند. واگذاری سهام عدالت کار خوبی بود ولی در عمل و اجرا اهداف آن محقق نشد، لذا لازم بود تغییراتی در ساز و کار آن فراهم شود و وزیر اقتصادی نیز اجزای لایحه جدید دولت را در خصوص سهام عدالت برای رسانه‌ها تشریح خواهد کرد.

نوبخت درباره لایحه بودجه ۹۵ گفت: پیام بودجه دو دوازدهم به کشور یعنی اینکه ما برنامه یکساله مشخص نداریم، با این وجود ما امیدواریم مجلس بودجه را تصویب کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه تقدیم لایحه بودجه در ۱۵ آذر توسط این دولت تصویب شد، گفت: چه زمانی دولت‌های گذشته ۱۵ آذر لایحه بودجه را ارائه می‌دادند؟ امسال بودجه‌بندی بر اساس مسائل برجام و تصمیمات آژانس بود و با این وجود لایحه به مجلس تقدیم شد.

وی تصریح کرد: ما قصد لجاجت با مجلس نداریم، قصد این است که بهترین تصمیم در این مقطع گرفته شود.

نوبخت با بیان اینکه آخرین بودجه چند دوازدهمی در نوروز ۹۲ بود، گفت: هنوز اختلاف قابل توجهی دولت با بانک مرکزی درباره تخلفات نرخ ارز در فاصله اجرای این بودجه چنددوازدهمی دارد. اکنون عدد بدهی دولت به بانک مرکزی با آنچه سازمان مدیریت و بانک مرکزی می‌گوید، اختلاف دارد؛ این مسائل به خاطر بودجه چند دوازدهمی سال ۹۲ است.

سخنگوی دولت در عین حال گفت: اگر مطمئن شویم تصویب بودجه به سال وصال نمی‌دهد و مجلس طرح چند دوازدهمی بدهد، دولت مخالفتی نخواهد کرد. اگر مجلس طرح دهد ما دفاع می‌کنیم و اگر دولت لایحه دو دوازدهم بدهد، مجلس استقبال خواهد کرد.

رشد اقتصادی ۹۴

وی در مورد رشد اقتصادی سال ۹۴ گفت: رشد اقتصادی متوسط ۳ درصد بود و مقایسه فصلی این رشد در سه ماهه اول امسال با توجه به مدت مشابه سال گذشته حدود یک درصد بود و در سه ماهه سوم این عدد ۰.۸ مثبت است و در ۹ ماهه امسال این عدد ۰.۷ مثبت است و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال بیش از یک درصد مثبت رشد اقتصادی داشته باشیم.

نوبخت در مورد رشد اقتصادی سال ۹۵ نیز گفت: از سال آینده با رشد سرمایه‌گذاری در کشور رشد اقتصادی به ۵ تا ۶ درصد خواهد رسید.