۶۱ کوره گچ و خاک در استان اصفهان تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در هشتمین جلسه کمیته استانی مقابله با گرد و غبار اظهار داشت: چهار معدن گچ و خاک در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان فعالیت می کنند که تاکنون دو معدن تعطیل شده است و دو معدن دیگر نیز باید هرچه زودتر بسته شود.

وی با اشاره به ساماندهی واحدهای تولید آجر گفت: ۳۴۹ واحد تولید آجر در شهرستان های اصفهان، شاهین شهر و برخوار وجود دارد که ۵۱ واحد آن فاقد مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت و محیط زیست بودند که تعیین تکلیف شدند.

زرگرپور افزود: از این تعداد ۱۳۱ واحد دارای مجوز موقت هستند که زمان مجوز آنها رو به اتمام است و در صورتی که از صنایع جدید و سازگار با محیط زیست استفاده نکنند، باید تعطیل شوند.

وی اضافه کرد: ادامه فعالیت ۹ واحد تولید آجر دیگر منطقه که با استفاده از روش های نوین فعالیت می کنند مشروط به تخریب بخش های سنتی این واحدهاست.

زرگرپور ادامه داد: ۹۸ واحد دارای مجوز دائم محیط زیست و سازمان صنعت، معدن و تجارت هستند که باید طبق برنامه زمانبندی محیط زیست از آلایندگی خارج و ضوابط زیست محیطی را رعایت و در راستای ادغام واحدها و به روز شدن فعالیت خود اقدام کنند.

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به کوره های گچ و خاک گفت: تاکنون ۶۱ کوره تعطیل شده است و باید برای شروع نشدن فعالیت مجدد آنها کوشید.

وی گفت: پدیده گرد و غبار بعنوان معضل جدی مخرب و مساله دار استان دارای دو منشاء اساسی طبیعی و انسانی است.

زرگرپور افزود: با منشاء طبیعی این پدیده با استفاده از طرح های سازمان منابع طبیعی و برنامه ریزی صورت گرفته از جمله کشت ۱۰ هزار هکتار تاغ در کانون های ایجاد گرد و غبار و غیره مقابله می شود.

وی افزود: منشاء انسانی پدیده گرد و غبار ابعاد مختلف دارد که اصلی ترین آن وجود معادن گچ، خاک ، آجر و...است.

استاندار اصفهان در باره الگوی کشت نیز گفت: باید براساس دستورالعملی، زمان شروع و پایان میزان آب توزیعی به کشاورزان در اختیار جهاد کشاورزی باشد تا این سازمان بر اساس استمرار جریان آب بتواند الگوی کشت را تعیین کند.

زرگرپور با اشاره به اینکه با اجرای طرح ۹ ماده ای در طول این دو سال تلاش شده است تا این موضوع مورد توجه قرار گیرد، افزود: سازمان آب منطقه ای باید به این دستورالعمل پایبند باشد تا ایجاد الگوی کشت کشاوزران با شتاب بیشتری ادامه یابد.