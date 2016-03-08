منجمان نگران آسمان ابری اندونزی برای رصد خورشیدگرفتگی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تنها چند ساعت تا رخداد تنها خورشیدگرفتگی کامل سال ۲۰۱۶ باقی است، محققان و منجمانی که از سراسر دنیا خود را برای رصد این پدیده به اندونزی رسانده اند، چشم در چشم آسمان ابرناک در بیم و امید وضعیت آسمان در هنگام کسوف هستند.

این خورشید گرفتگی ۱۹ اسفند در بخشهایی از سوماترا، بورنئو، سالاوسی و بیشتر نواحی اقیانوس آرام به صورت کلی و در بخشهایی از شمال و شرق استرالیا و جنوب و شرق آسیا به صورت جزئی قابل مشاهده خواهد بود.

حمید جدیری خداشناس، مرد کسوف ایران که برای رصد یازدهمین خورشیدگرفتگی راهی اندونزی شده در گفتگو با خبرنگار مهر از عرشه کشتی غول پیکر حامل گروه های رصدی بین‌المللی اظهار داشت: کشتی ساعاتی پیش با هزار و ۲۸۰ مسافر وارد بندر ماکاسار شده و اغلب مسافران از جمله اعضای ۱۱ گروه نجومی از آمریکا، اروپا، چین، ژاپن، استرالیا و ... نگران ابرناکی آسمان هستند.

وی با اشاره به این که تیم دیگری از منجمان و محققان ایرانی به سرپرستی علمی علی ابراهیمی سراجی برای رصد خورشیدگرفتگی راهی شهر پالو واقع در جزیره سولاوسی اندونزی شده اند، توضیح داد: هدف از این سفر، علاوه بر رصد خورشیدگرفتگی، تصویربرداری، دیتابرداری و دنبال کردن اهداف تحقیقاتی موسسه پژوهشی سایه در زمینه تاثیرات فعالیت خورشیدی بر پدیده‌های زمینی است و به این منظور علاوه بر تجهیزات عکسبرداری و فیلمبرداری، تلسکوپ خورشیدی نیز برای رصد خورشید همراه دارند.

مدیر موسسه پژوهشی سایه که با ایده بلندپروازانه رصد کسوف از فضا در مجامع بین‌المللی شناخته می شود خاطرنشان کرد: با توجه به حضور پرفسور فرد اسپناک (ملقب به مرد کسوف جهان) در کشتی، قرار است پس از کسوف در خصوص محاسبات طرح رصد خورشیدگرفتگی از فضای ماورای جو با این دانشمند نجوم خورشیدی بحث و تبادل نظر داشته باشیم تا بستر مناسب برای اجرای طرح مزبور و همچنین پیشرفت نجوم خورشیدی در ایران فراهم شود.

به گزارش مهر، خورشیدگرفتگی اخیر، پنجاه و دومین عضو دوره ساروسی ۱۳۰ است و از آن جایی که گرفت‌های کلی بعدی تا سال ۱۴۰۲ از آسیا دور می‌شوند، این خورشیدگرفتگی در دسترس ترین فرصت ممکن برای منجمان و علاقه‌مندان به رصد گرفت‌ها در این قاره به شمار می‌رود.