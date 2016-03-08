به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز سرخ پوشان در شرایطی پیگیری شد که شاگردان برانکو پیش از آغاز تمرین حدود یک ساعت در جلسه آنالیز حضور پیدا کردند و کادر فنی نکاتی را درخصوص بازی با صبا به بازیکنان یادآور شد. در این جلسه محمود خوردبین غایب بود و روی نیمکت تیم باقی ماند.

* میلاد کمندانی که دچار مصدومیت شده امروز دقایقی تنها در سالن وزنه زد و زیر نظر پزشک کار مربوط به درمانش را پیگیری کرد. رضا خالقی فر هم تنها غایب تمرین امروز بود.

* کمال کامیابی نیا که به تازگی از بند مصدومیت رها شده امروز حدود یک ساعت تمرینات بدنسازی ویژه ای را زیر نظر مارکو استینوویچ انجام داد.

* سرخپوشان با انجام حرکات کششی زیر نظر مارکو از ساعت ۱۱ و ۴۰ دقیقه بدن هایشان را گرم کردند و سپس به مرور کارهای تاکتیکی و تکنیکی مشغول شدند.

* دروازه بان ها هم تمرینات اختصاصی و ویژه ای را زیر نظر ایگور پانادیچ انجام دادند. برانکو هم دقایقی نظاره گر تمرین دورازه بان ها بود و به بازیکنان نکاتی را یادآور می شد.

* دیگر برنامه ای که برانکو برای این جلسه تمرینی در نظر گرفته بود این بود که بازیکنان با پاس کاری های هوایی باید توپ را داخل سبدی می انداختند اما اکثر آنها در انجام صحیح این تمرین ناکام بودند و با دست چوب را داخل سبد می انداختند. مسئله ای که هنگامی که برانکو متوجه آن شد به بازیکان دستور داد تا به طور صحیح آن را انجام دهند.

* این تمرین ساعت ۱۱ و ۵۰ دقیقه خاتمه یافت. اما پانادیچ همچنان تمرینات مختلف و متنوعی را برای بازیکان در نظر گرفته بود. این مربی حدود ۴۰ دقیقه با بازیکنانش پنالتی تمرین کرد.

* امید عالیشاه دچار مصدومیت جزیی شد و به همین خاطر به تمرین ادامه نداد.