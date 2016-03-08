وضعیت نظامی ایران درمنطقه بی نظیر است/ناوهای بیگانه کنترل می شوند

سردار علیرضا تنگسیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تقویت دفاعی کشور در مرزها بیان داشت: بستر سرمایه گذاری و حضور مردم در سواحل باید فراهم شود. استقرار جمعیتی در سواحل ضامن امنیت کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه دفاع از دریا باید دفاع باشد، اظهار داشت: دریا یک فرصت خدادادی برای ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری است، مشاغل مرتبط با دریا در کشور مغفول مانده است. با روی آوردن به دریا در کنار آنکه یک اقتصاد پویا خواهیم داشت انگیزه مناسبی برای استقرار جمعیتی در سواحل ایجاد می شود.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: نیروی دریایی سپاه در راستای منویات مقام معظم رهبری برای ایجاد بسترهای استقرار مردم در سواحل، ۵۰ موج شکن مردمی در سواحل جنوب کشور احداث کرده است که از این تعداد ۳۲ موج شکن در اختیار کامل صیادان قرار دارد.

سردار تنگسیری عنوان کرد: وضعیت نظامی ایران در منطقه بی نظیر است، نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس و نیروی دریایی ارتش در دریای عمان و آبهای دور اشرافیت کامل دارند.

وی ابرازداشت: ورود و خروج تمام ناوهای جنگی در تنگه هرمز کنترل می شود و بر تمام منطقه اشراف کامل داریم.