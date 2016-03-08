رصد امواج ماهواره با همکاری انرژی اتمی/ امواج موبایل ضرر ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در مراسم امضاء تفاهم‌نامه با سازمان محیط زیست که امروز در وزارت ارتباطات برگزار شد، با اشاره به برخی آلودگی های زیست محیطی که گفته می شود منشاء امواج الکترومغناطیسی و مغناطیسی دارد، اظهار داشت: بر خلاف شایعاتی که منتشر می شود استانداردهای امواج موبایل از جمله استانداردهای اتحادیه جهانی مخابرات است و حتی در کشورهای اروپایی که در بحث محیط زیست و حقوق بشر تاکید زیادی دارند، این استانداردها مورد موافقت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: امواج موبایل حتی از امواج رادیو و تلویزیون نیز کمتر است و به طور کلی تشعشع این امواج ضرری به همراه ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در ارتباط با امواج ماهواره ای از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم به طور جدی وارد این بحث شده ایم و آن را نیز علنی کرده ایم. هم اکنون نیز رصد این امواج از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با همکاری سازمان انرژی اتمی در حال پیگیری است.

واعظی خاطرنشان کرد: در این زمینه نگرانی هایی که از گذشته وجود داشته بسیار کم شده است و می توانیم به مردم اطمینان دهیم که مراقبت ها در این خصوص را افزایش داده ایم.

وی با اشاره به مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمت صنعت سبز و اهداف محیط زیست اضافه کرد: هم اکنون شرکت پست با تمرکز بر مقوله تجارت الکترونیک، شرکت پست بانک با تمرکز بر راه اندازی دفاتر خدمات ارتباطی روستایی، سازمان فضایی با تمرکز بر فناوری سنجش از دور و منطقه ویژه اقتصادی پیام با آوردن مجموعه های اقتصادی از صنایع سبز و هوشمندسازی در خصوص محیط زیست فعالیت متمرکزی را ارائه داده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در کاهش زباله های زیستی به موضوع انتخابات و نقش فضای مجازی اشاره کرد و توضیح داد: در انتخابات اخیر به دلیل استفاده کاندیداها از فضای مجازی شاهد کاهش استفاده از کاغذ بودیم. از سوی دیگر، صنعت فناوری اطلاعات، انتخاباتی کارآمد و بی نقص را فراهم کرد.

واعظی با بیان اینکه برای ۲۵ فرآیند برگزاری انتخابات الکترونیک آماده بودیم، افزود: اما ۲۴ فرآیند مرتبط با این طرح در انتخابات اخیر انجام شد و تنها مقوله رأی الکترونیکی اجرایی نشد. بر این اساس، از وزارت کشور و شورای نگهبان خواستاریم که با توجه به آمادگی زیرساخت های ارتباطی برای انجام رأی‌گیری الکترونیکی، دور دوم انتخابات مجلس را با استفاده از رأی‌گیری الکترونیکی برگزار کند.

وی ایجاد شهر هوشمند را نیز از دیگر مباحثی عنوان کرد که می تواند به حفظ محیط زیست کمک کند و گفت: تا سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۵۰ میلیارد انسان و شیء از طریق اینترنت به یکدیگر متصل می شوند که این مقوله با نام اینترنت اشیاء شناخته می شود می تواند در خدمت محیط زیست قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر این اساس در مرکز تحقیقات مخابرات طرح اینترنت اشیاء را به صورت آزمایشی و پایلوت اجرا کرده ایم.

واعظی در مورد لزوم پرداختن به پسماندهای الکترونیکی نیز گفت: توصیه می کنیم کارگروه مشترکی با همکاری سازمان محیط زیست و وزارت ارتباطات برای اقتصادی کردن زباله ها و پسماندهای الکترونیکی تشکیل شود.

وی همچنین در مورد همکاری با سازمان محیط زیست برای کاشت فیبر نوری در حاشیه جاده ها گفت: در راستای توسعه شبکه زیرساخت کشور، پروژه نور ۲ و ایجاد ۱۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر فیبر نوری در بین شهرها و استان ها تعریف شد که برای حفاظت از مسیرهایی که فیبر نوری کشیده می شود درخواست داریم سازمان محیط زیست با ما همکاری داشته باشد.