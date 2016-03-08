به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید بخشی ظهر سه شنبه در خلال برگزاری گفتمان دینی دانش آموزی به میزبانی مدرسه شهید بهشتی میامی، بیان داشت: تعامل دستگاه های فرهنگ ساز جامعه به ویژه آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی می تواند در راه اشاعه فرهنگ دینی و تربیت نسلی انقلابی برای آینده ایران اسلامی نقشی بسزا داشته باشد.

وی افزود: هدف برگزاری نشست گفتمان دینی برای دانش آموزان مقطع دبیرستان در نقاط شهری و روستایی پاسخگویی به پرسش های دینی نسل جوان است چرا که امروز دشمنان در صدد هستند با شبهه افکنی در بین این نسل، از تربیت نسلی مومن و انقلابی جلوگیری کنند.

پرسش و پاسخ جذاب ترین بخش گفتمان های دینی است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میامی، با بیان اینکه پرسش و پاسخ درباره مسائل مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی مهمترین بخش گفتمان های دینی است، گفت: این گفتمان ها پیرامون موضوعاتی چون مبانی انقلاب اسلامی، دین و زندگی، عفاف و حجاب، سبک زندگی فاطمی، تبیین و تشریح نحله های فکری انحرافی، آسیب های اجتماعی و اعتیاد و بیان عوارض مصرف مواد مخدر برگزار می شود.

بخشی درباره مدرسان این دوره های آگاهی بخشی و آموزشی نیز توضیح داد: در این نشست ها و گفتمان ها، ائمه جمعه شهرستان و مدرسان حوزه و دانشگاه در خصوص مسائل یاد شده در سطح شهرستان به تشریح دیدگاه ها می پردازند.

وی بیان داشت: با توجه به استقبال دانش آموز در این نشست ها، برگزاری نشست های گفتمان دینی در مدارس این شهرستان ادامه خواهد یافت چرا که میزان رضایت مندی دانش آموزان شرکت کننده در این طرح مثبت ارزیابی می شود.

برگزاری ۱۷گفتمان دیگر تا اردیبهشت ۹۵

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میامی، با اشاره به انجام نظرسنجی های کتبی و شفاهی از دانش آموزان شرکت کننده در طرح گفتمان دینی جوان گفت: این نظرات در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی، برگزاری طرح درس، میزان موفقیت اساتید در ارائه مباحث و جذابیت مباحث خوشبختانه رضایت بخش است.

بخشی درباره نتایج این نظرسنجی ها نیز افزود: در این نظر سنجی ها دانش آموزان بر در نظر گرفتن محصولات فرهنگی متناسب با مباحث گفتمان، امکان برگزاری طرح در محیط هائی بیرون از فضای مدارس، برگزاری گفتمان دینی در جمع والدین، تاکید کرده اند.

وی با بیان اینکه ۱۷جلسه گفتمان دینی دانش آموزی دیگر تا اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد، افزود: همچنین باید گفت گفتمان‌ دینی از طرح‌های درخشان تبلیغات اسلامی به شمار می‌رود و آنچه امروز به‌عنوان یک گفتمان دینی از آن یاد می‌شود یک حرکت منسجم و یکپارچه بوده که براساس نگرش، دانش و بینش امروزی طراحی شده است.