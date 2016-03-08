مراکز درمانی زنجان با ۳۰ میلیارد تومان اعتبار تجهیز شد

علیرضابیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر سالجاری را برای نظام سلامت استان زنجان بسیار مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: طی دو سال گذشته با اجرای طرح نظام سلامت در کشور و در استان به تبع اقدامات خوبی انجام شده که در تاریخ نظام پزشکی بی سابقه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در حوزه سلامت استان تحرک خوب و فراگیری صورت گرفت وبرنامه های خوبی هم طی دو سال اجرا شده است.

بیگلری با اشاره به بازسازی تجهیزات پزشکی در استان زنجان، گفت: طی دو سال گذشته و با اجرای طرح نظام تحول سلامت ۳۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی برای مراکز درمانی استان خریداری شده است.

وی تاکید کرد: خرید این میزان تجهیزات پزشکی برای استان زنجان بی سابقه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان همچنین از افتتاح ۷۵۷ تخت بیمارستانی مراقبت های ویژه در سراسر کشور خبر داد و گفت: فردا به صورت متمرکز این تعدادتخت در چند استان کشور افتتاح می شود که سهم استان زنجان ۴۲ تخت ویژه بیمارستانی است.

بیگلری گفت: برای اجرای بهینه طرح تحول نظام سلامت بودجه ویژه ای از سوی دولت تدبیر و امید اختصاص یافته و تاکنون هم به خوبی اجرا شده است.

وی با یاد آوری اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت موجب آشکار شدن ضعف های حوزه درمانی شد و تحولات خوبی در حوزه درمان به وجود آمد، تاکید کرد: به روز شدن تجهیزات و آزمایشگاه های بیمارستانی و همچنین کاهش تعرفه های پرداختی از سوی مردم مهمترین مزیت مهم اجرای این طرح بود.