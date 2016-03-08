به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهرانی به خاطر دعوتی که از قبل شده بود تعطیلات نوروزی راهی سوئد خواهند شد تا در این سفر پنج روزه که سوم تا هشتم فروردین انجام خواهد شد یک بازی دوستانه برگزار کنند. دیداری که حتی نمی شود نامش را تدارکاتی هم گذاشت چرا که تیم مقابل (هاماربی) آنقدر قوی نیست که بتواند محک خوبی برای آبی پوشان باشد.

با این حال اما رفتن به این سفر هیچ ایرادی ندارد و اتفاقا می تواند برای بازیکنان استقلال که زیر فشار مسابقات و تمرینات روزهای سختی را سپری کرده اند هم تنوعی باشد و هم اینکه انگیزه های آنها برای ادامه مسابقات لیگ را دوچندان کند.

اما پس از انتشار فهرست آبی پوشان برای این سفر مشخص شد روی نام چهار بازیکن قلم قرمز کشیده شده است. حنیف عمران زاده، آرش برهانی، خسرو حیدری و یعقوب کریمی بازیکنانی هستند که نام آنها در فهرست آبی پوشان دیده نمی شود. این درحالی است که هیچکدام مصدوم نیستند.

خبرنگار مهر پس از پیگیری های لازم به این اطلاعات رسید که مالیات عمران زاده و برهانی که برعهده باشگاه بوده پرداخت نشده و به این ترتیب این دو بازیکن ممنوع الخروج شده اند چرا که باشگاه بدهی آنها را پرداخت نکرده است.

در مورد خسرو حیدری و یعقوب کریمی اما ابهام ها بیشتر است. چرا که هر دو بازیکن دوره مصدومیت را سپری کرده و در دوران آماده سازی هستند که البته حتی اگر مصدوم هم بودند باید روند بهبودی را زیر نظر کادر فنی و پزشکان سپری می کردند.

اما خسرو حیدری دو هفته است که با بهبودی کامل، حتی بدنسازی را هم پشت سر گذاشته است. یعقوب کریمی هم از روز گذشته تمرینات اختصاصی را شروع کرده است. در واقع نرفتن این دو نفر پرابهام ترین بخش لیست بلند بالای استقلال در سفر نوروزی به سوئد است.

بررسی بیشتر نشان می دهد که در آن بازه زمانی که قرار است استقلال به سوئد برود لیست تیم ملی هم اعلام خواهد شد و احتمالا امید ابراهیمی، محسن کریمی، میثم مجیدی و جابر انصاری یا یکی دو نفر به جای اینها به تیم ملی دعوت می شوند. از سوی دیگر مگویان هم در آن تاریخ به کشور خودش سفر می کند و طبیعتا تعداد بازیکنان از ۱۹ نفر اعلام شده بازهم کمتر خواهد شد. با این حساب یک پرسش اساسی باقی می ماند و آن این است که :

استقلال بدون این همه بازیکن چرا به این سفر می رود و چگونه به میدان مسابقه قدم می گذارد و دست آوردش در این پنج روز چه بوده که چنین سفری تدارک دیده شده است؟

این همه درحالی است که اگر تصور کنیم تنها ۴ نفر از استقلال به تیم ملی دعوت می شوند، درآن صورت ۲۵ نفر همراه (کادر فنی و اسپانسر و تشریفات و نماینده سرپرست و ...) ۱۵ بازیکن را برای مسابقه به سوئد خواهند برد! آنهم درست در روزهایی که استقلال نیازمند بدنسازی نهایی جهت حرکت به سوی فتح دو جام خواهد بود. رویایی که با این سفر می تواند نقش بر آب شود.