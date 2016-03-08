زنجان در بحث ارتقای شاخص های سلامت توفیقات خوبی کسب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شهبازی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه امنیت غذایی و سلامت، ضمن بیان اینکه خوشبختانه طی دو سال گذشته با اجرای تحول نظام سلامت اقدامات خوبی در حوزه درمان انجام شده است، اظهار داشت: استان زنجان در بحث ارتقای شاخص های سلامت توفیقات خوبی را کسب کرده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با اشاره به مدیریت پسماندهای شهری، افزود: متاسفانه در گذشته محدودیت های در این زمینه بوده ولی باید شهرک های صنعتی نسبت به دفن زباله ها مدیریت لازم را انجام دهند.

شهبازی تاکید کرد: باید تصمیمات درست در مدیریت پسماندهای شهری در دستور کار قرار گرفته و اطلاع رسانی لازم از سوی رسانه ها انجام شود تا مردم از این اقدامات باخبر شوند.

وی گفت: بحث سلامت برای همه افراد جامعه حائز اهمیت است و باید مسائل زیست محیطی به نحوی مدیریت شود که سلامت مردم به خطر نیفتد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تصریح کرد: اقدامات در بحث تامین سلامت مردم در دستور نهادهای ذیربط قرار گیرد تا مردم به دستگاه های اجرایی اعتماد کنند .

شهبازی یاد آورشد:در راستای ارتقای سلامت مردم باید دغدغه ها و مشکلات در حوزه درمان رفع و در جامعه به امر سلامت روانی توجه شود.

وی گفت: باید توجه به امر سلامت در دستور همه دستگاه های اجرای قرار گیرد وتنها مختص دانشگاه علوم پزشکی نباشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تصریح کرد: با توجه به اینکه به ایام نوروز نزدیک می شویم باید نظارت لازم از اغذیه فروشی ها در دستور کار قرار گیرد و سلامت مسافران تقویت شود تا مردم آسیب نبینند.