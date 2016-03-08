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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۳۳

معاون فرماندار شهرستان اهر تأکید کرد:

لزوم آمادگی کامل نهادهای خدمت رسان اهر برای ارایه خدمات نوروزی

لزوم آمادگی کامل نهادهای خدمت رسان اهر برای ارایه خدمات نوروزی

معاون فرماندار شهرستان اهر بر لزوم آمادگی کامل ادارات و دستگاه های خدمات رسان برای ارایه خدمات بهتر به مسافران نوروزی در این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدد سمندری ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان اهر گفت: با توجه به پیش رو بودن تعطیلات نوروزی، عزم اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان اهر ایجاد امکانات مورد نیاز برای گردشگران و مسافران است.

وی در ادامه خاطر نشان شد: بر همین اساس از روزهای گذشته از سوی تمامی ادارات خدمات رسان برنامه ریزی های لازم جهت استقبال از سال نو انجام شده است و از ادارات زیربط انتظار داریم نسبت به تسریع در آمادگی اقدام کنند.

معاون فرماندار شهرستان اهر افزود: با توجه به وجود اماکن تاریخی و گردشگری در شهرستان اهر، برای شناساندن بیش از پیش آنها اقدام شود و تمامی ادارات باید در این امر سهیم باشند.

معاون فرماندار شهرستان اهر گفت: از هم اکنون زیبا سازی ورودی های شهر اهر و درون شهری، آسفالت و لکه گیری جاده ها، خیابان ها و کوچه ها و همچنین مسیر اماکن تاریخی و گردشگری، لیست کشیک ادارات و اصناف، محل اسکان و تأمین پول عابربانک ها باید در اولویت باشد تا مسافران خاطره خوشی از سفر به شهرستان اهر داشته باشند و ادر صورت بروز مشکلات احتمالی نیز بتوانیم در کمترین زمان نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

کد مطلب 3575801

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