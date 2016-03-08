لزوم آمادگی کامل نهادهای خدمت رسان اهر برای ارایه خدمات نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، مدد سمندری ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان اهر گفت: با توجه به پیش رو بودن تعطیلات نوروزی، عزم اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان اهر ایجاد امکانات مورد نیاز برای گردشگران و مسافران است.

وی در ادامه خاطر نشان شد: بر همین اساس از روزهای گذشته از سوی تمامی ادارات خدمات رسان برنامه ریزی های لازم جهت استقبال از سال نو انجام شده است و از ادارات زیربط انتظار داریم نسبت به تسریع در آمادگی اقدام کنند.

معاون فرماندار شهرستان اهر افزود: با توجه به وجود اماکن تاریخی و گردشگری در شهرستان اهر، برای شناساندن بیش از پیش آنها اقدام شود و تمامی ادارات باید در این امر سهیم باشند.

معاون فرماندار شهرستان اهر گفت: از هم اکنون زیبا سازی ورودی های شهر اهر و درون شهری، آسفالت و لکه گیری جاده ها، خیابان ها و کوچه ها و همچنین مسیر اماکن تاریخی و گردشگری، لیست کشیک ادارات و اصناف، محل اسکان و تأمین پول عابربانک ها باید در اولویت باشد تا مسافران خاطره خوشی از سفر به شهرستان اهر داشته باشند و ادر صورت بروز مشکلات احتمالی نیز بتوانیم در کمترین زمان نسبت به رفع آن اقدام کنیم.