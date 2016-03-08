به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری ظهر امروز سه شنبه در همایش بزرگداشت بیست وسومین سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد در کرمانشاه، این استان را یکی از قطب های فرهنگی کشور دانست که نقش بسزایی در ایجاد تمدن اسلامی داشته است.

وی با اشاره به ۱۸ اسفند و سالروز تاسیس کانونهای مساجد، ثبت این روز در تقویم ملی را ارج نهادن به یک حرکت عظیم فرهنگی دانست که باعث هویت بخشی بیش از پیش و فراگیر شدن این حرکت خواهد شد.

جعفری تاکید کرد: اگر مساجد احیا شوند بخش عظیمی از مشکلات مادی و معنوی مردم حل می شود که این از تاکیدات رهبر انقلاب است.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد تصریح کرد: مسجد مرجع اصلی مباحث معنوی بوده و در واقع در مباحث معنوی میدان عمل است.

جعفری با اشاره به فرمایشات معصومین در این زمینه گفت: در اقتصاد خانواده نیز اگر مسجدی صبح زود باز بود و فرد به مسجد رفت کارش را زودتر شروع و رزق آن بیشتر می شود، هم چنین فرد مسجدی در مباحث اقتصادی حلال و حرام و قناعت را نیز می آموزد که همه از اثرات و نقش مسجد در اقتصاد خانواده است.

وی رابطه، انس و راهنمایی را از مهمترین اصول تربیتی برشمرد و اظهار داشت: می توان این سه رکن تربیتی را از طریق مساجد پیاده کرد تا جوانان و نوجوان با مسجد مانوس شوند.

جعفری گفت: همچنین متولیان مساجد می توانند با ارتباط برقرار کردن با آنان مولفه اعتماد را نیز به وجود آورده تا موارد تربیتی چون مدارا و ... را به آنان بیاموزند که نیاز به مهارت هایی در این زمینه دارد.

وی داشتن برنامه را یکی از ارکان اصلی برنامه های تربیتی کانون های مساجد دانست و گفت: داشتن برنامه به رسیدن کانون ها به اهدافشان و تحقق این اهداف کمک می کند، لذا کانون ها باید این موضوع را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.

جعفری با بیان اینکه بسیاری از افراد رشته تحصیلی خود را با تحقیق انتخاب نکرده اند، گفت: کانون های مساجد می توانند در این زمینه آگاهی بخشی کنند، تا شاهد تربیت نیروی انسانی مفید در رشته های مختلف دانشگاهی باشیم و کسانی تربیت شوند که نیاز جامعه است و از سوی دیگر نیز شاهد معضل بیکاری نباشیم.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد تصریح کرد: مسئله شناسی از دیگر موضوعاتی است که کانون ها باید به آن توجه کنند، و در این رابطه باید کانون ها ابتدا ظرفیت خود را بسنجند سپس قابلیت های خود را شناسایی کرده و در نهایت در اجرای برنامه های خود اولویت بندی کند تا به موفقیت برسند.

وی آموزش مهارت های زندگی را از دیگر اولویت های کانون های فرهنگی مساجد برشمرد که باید توسط این کانون ها به آنها پرداخته شود.

جعفری با تاکید بر این موضوع که مساجد باید از اول صبح تا پاسی از شب برنامه داشته باشند، گفت: اگر مساجد روشن باشند جامعه روشن و اگر خاموش باشند جامعه به انحراف می رود، پس مساجد باید توسط متولیان آن روشن نگه داشته شوند تا جامعه به پویایی برسد.