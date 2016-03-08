به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در دیدار معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که ظهر سه‌شنبه در آستانه ۲۲ اسفندماه روز شهید در دفتر این مرجع تقیلد برگزار شد، اظهار داشت: اگر در گذشته اشکالاتی در بنیاد شهید و امور ایثارگران وجود داشت امروز رفع شده و کارهای بسیار خوبی در این مرکز صورت گرفته است.

وی افزود: خانواده‌های شهدا نباید احساس کنند که شهدای آن‌ها فراموش شده و امیدواریم خدمات بهتری نیز برای خانواده شهدا داشته باشیم و مشکلاتشان برطرف شود.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه شهدا مقام والایی دارند، ابراز داشت: خدمت به خانواده‌های شهدا مومجب تقویت آن‌ها در جامعه می‌شود.

وی عنوان کرد: مقام شهدا باید در جامعه پاس‌داشته شود و این عمل باید در جامعه نهادینه شود.

آیت الله موسوی اردبیلی تصریح کرد: رسیدگی به خانواده‌های شهدا با گذشته متفاوت شده و امیدواریم شاهد بهتر شدن خدمت رسانی به خانواده‌های شهدا باشیم.

حجت الاسلام سید محمدعلی شهیدی نیز در این دیدار گزارشی از فعالیت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه کرد