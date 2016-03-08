  1. استانها
  2. قم
۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۳۸

آیت الله موسوی اردبیلی:

مشکلات خانواده‌های شهدا باید رفع شود

مشکلات خانواده‌های شهدا باید رفع شود

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان با تأکید بر رفع مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران، گفت: خانواده‌های شهدا نباید احساس کنند که شهدای آن‌ها فراموش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در دیدار معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که ظهر سه‌شنبه در آستانه ۲۲ اسفندماه روز شهید در دفتر این مرجع تقیلد برگزار شد، اظهار داشت: اگر در گذشته اشکالاتی در بنیاد شهید و امور ایثارگران وجود داشت امروز رفع شده و کارهای بسیار خوبی در این مرکز  صورت گرفته است.

وی افزود: خانواده‌های شهدا نباید احساس کنند که شهدای آن‌ها فراموش شده و امیدواریم خدمات بهتری نیز برای خانواده شهدا داشته باشیم و مشکلاتشان برطرف شود.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه شهدا مقام والایی دارند، ابراز داشت: خدمت به خانواده‌های شهدا مومجب تقویت آن‌ها در جامعه می‌شود.

وی عنوان کرد: مقام شهدا باید در جامعه پاس‌داشته شود و این عمل باید در جامعه نهادینه شود.

آیت الله موسوی اردبیلی تصریح کرد: رسیدگی به خانواده‌های شهدا با گذشته متفاوت شده و امیدواریم شاهد بهتر شدن خدمت رسانی به خانواده‌های شهدا باشیم.

حجت الاسلام سید محمدعلی شهیدی نیز در این دیدار گزارشی از فعالیت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه کرد

کد مطلب 3575804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها