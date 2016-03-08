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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۰۱

در یازده‌ماهه سال جاری؛

تردد مسافر از گمرکات اردبیل با کاهش همراه است

تردد مسافر از گمرکات اردبیل با کاهش همراه است

اردبیل – مدیرکل گمرکات استان اردبیل گفت: تردد مسافران خارجی در هر دو گمرک اردبیل و بیله سوار با کاهش محسوس به نسبت سال گذشته همراه است.

رسول صفریان در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: تردد مسافران گمرک اردبیل و سفرهای هوایی در بخش ورودی مسافر ۴۶ درصد و در بخش خروجی مسافر ۲۷ درصد کاهش دارد.

وی تصریح کرد: کل مسافران ورودی یازده‌ماهه سال جاری این گمرک شش هزار و ۳۲۵ نفر و کل مسافران خروجی پنج هزار و ۹۰۳ نفر است.

مدیرکل گمرکان استان در خصوص وضعیت تردد در گمرک بیله سوار اضافه کرد: مسافران ورودی ایرانی ۱۸ هزار و ۴۳۳ نفر است که ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ در مقابل مسافران خروجی ایرانی ۱۸ هزار و ۸۷۱ نفر است که ۷۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گفته صفریان ادامه داد: در بخش تردد مسافران خارجی نیز ورودی گمرکات در یازدهم ماهه سال جاری ۲۲۹ هزار و ۶۵۸ نفر بوده که ۲۵ درصد کاهش دارد.

وی تعداد مسافران خارجی خروجی را ۳۰۲ هزار و ۵۹۶ نفر برشمرد و گفت: در این بخش نیز شاهد افت ۳۳ درصدی تعداد مسافران به نسبت مدت مشابه سال گذشته هستیم.

 

کد مطلب 3575811
محمد میرزایی ناطق

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