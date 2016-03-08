هنرمندان ایرانی در اشاعه فرهنگ اسلامی نقش قابل توجهی داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی ظهر سه شنبه در بازدید از نمایشگاه آثار هنرمندان شاهرودی که با ۵۶ اثر از هنرمندان این شهرستان به میزبانی گالری سیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود برگزار شده است، ابراز داشت: هنرمندان انقلابی خدمات شایانی را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ارائه دادند که نمونه بارز آن را می توان در تولیدات هنر مقاومت دید.

وی افزود: هنرمندان قشر تاثیرگذار جامعه هستند که می توانند با وجود مخاطبان فراوان در فرهنگ عمومی یک جامعه تاثیرگذار باشند که این مهم خوشبختانه در شهرستان شاهرود با وجود هنرمندان مومن، انقلابی و توانمند به خوبی دیده می شود.

امام جمعه شاهرود برگزاری نمایشگاه های هنری را اقدامی در خور توجه دانست و گفت: عرضه هنر با محتوای مناسب از جمله اقدامات در خور توجهی است که تداوم آن می تواند به نفع هنرمندان نیز باشد.

ترابی ضمن اشاره به نقش آفرینی هنرمندان در رخدادهای فرهنگی و اجتماعی، افزود: هنرمندان همیشه در کنار اقشار مختلف جامعه در رخدادهای عظیمی مانند راهپیمایی ۲۲بهمن، روز قدس، انتخابات و آئین های مذهبی مانند محرم و صفر، تاثیر بسزایی دارند لذا حمایت از هنرمند ارزشی، همواره می تواند در اشاعه فرهنگ اسلامی، ایرانی نقش داشته باشد.

نخستین اکسپو نمایشگاه آثار هنری شاهرود از پانزدهم اسفندماه به مدت یک هفته در نگارخانه سیب شاهرود دایر خواهد بود.