به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی در پیش کنگره شهدای دانش آموزی که امروز در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، اظهار داشت: شهدا در شرایطی که رودرو با ابرجنایت های قرن بودند، در شرایطی که با وحشی‌ترین دشمن بشریت در طول تاریخ بودند، هیچ بهانه ای برای ترک میدان مبارزه نیاوردند.

وی افزود: حتما باید مدار الگو و پیشرو در فرهنگ ایثار و شهادت باشد؛ چراکه اکنون نیز با ابرجنایتکارهای افسارگسیخته مواجه هستیم که از کودک‌کشی در فلسطین ابا ندارند. در یمن تاکنون بیشتر از دو هزار کودک را شهید کرده اند. این دشمن همان دشمن دیروز است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: آن زمان دشمن روحیه قوی‌تری داشت و دانش آموزان به میدان نبرد در حالی رفتند که توازن قوا یکسان نبود.

سردار نقدی خاطرنشان کرد: دانش آموزان تمامی مدارس باید از موزه عبرت بازدید کنند و خود شاهد باشند که چگونه با کسانی که کوچکترین انتقاد را داشتند، چه برخوردهای وحشیانه ای می شد.

وی با تاکید بر اینکه این دشمن ۳۷ سال است توسط یک ملت قهرمان سیلی خورده است، اظهار کرد: آمریکا چندین میلیارد ذخایر در سال داشت، اما امروز سیلی هایی که ملت ایران و انقلابیون دنیا که متاثر از کشور ما بودند، موجب شد تا آمریکا از لحاظ اقتصادی شکست بخورد و ۱۹ هزار میلیارد دلار بدهی داشته باشد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اکنون آمریکا حکومت کشور لیبی را از بین برده تا از آنجا نفت دزدی کند. با دزدی از نفت وضعیت اقتصادی شکست خورده خود را سرپا نگه داشته است.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا گفت: هیلاری کلینتون در تبلیغات خود جامعه آمریکا را مایوس، نگران، ناامید، سرافکنده و شرمنده می داند. این نشان دهنده وضعیت امروز کشور آمریکا است.

سردار نقدی با بیان اینکه ملت ایران، ابهت آمریکا را چندین بار شکسته اند، بیان کرد امروز جوانان ایرانی در خلیج فارس، آمریکایی‌ها را عین موش گوششان را می کشد و می گوید جرأت ندارید وارد حریم ما شوید.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه مبارزه امروز با تزویر و فریب است، خطاب به دانش آموزان گفت: باید آگاهی و بصیرت در مقابل تزویر و فریب دشمن وجود داشته باشد. امروز برخی ها می گویند با آمریکا تعامل برقرار کنند نباید فریب آنان را خورد باید بصیرت در تمام مدارس کشور وجود داشته باشد تا سر دانش آموزان کلاه نرود.

سردار نقدی افزود: عده ای می خواهند با تزویر آمریکا را به کشور بازگردانند. امروز جنگ ما هوشیاری در مقابل تزویر است. دیروز اگر دست فرزندان در جبهه های جنگ اسلحه و نارنجک بود امروز باید جوانان با اسلحه بیداری و هوشیاری به جنگ کسانی بروند که خفقان آمریکا را می خواهند به کشور بازگردانند.