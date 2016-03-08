کمبود معلم درس فرهنگ و هنر /اجرای برنامه پنج ساله برای کیفیت بخشی

به گزارش خبرنگار مهر، اشرف السادات فاطمی پیش از ظهر سه شنبه در نخستین گردهمایی سرگروه های آموزش درس فرهنگ و هنر کشور که در بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴ پایگاه کیفیت بخشی به فرآیندهای یادهی و یادگیری در سراسر کشور وجود دارند.

وی، هدایت و رهبری گروه های آموزشی در کل کشور را از جمله وظایف این پایگاه ها عنوان کرد و گفت: یعنی یک پایگاه فرهنگ و هنر در کشور داریم که نقش آن هدایت و پیشتیبانی علمی و موضوعی از درس فرهنگ و هنر است.

مسئول گروه های آموزشی دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این پایگاه ها باید در بحث علمی در سطح کشور گروه های آموزشی را هدایت کنند تا گروه های آموزشی هم بتوانند معلم ها را هدایت و راهنمایی کنند.

فاطمی با بیان اینکه یکی از نقش های مهم این پایگاه ها در بحث راهنمای کتب درسی است، بیان کرد:بحث درس پژوهشی نیز که یکی از مهمترین رویکردهای دوره اول متوسطه است از طریق این پایگاه هدایت می شود.

برگزاری جشنواره راهبردهای یادگیری موقعیت محور با رویکرد درس فرهنگ و هنر

وی از برگزاری جشنواره راهبردهای یادگیری موقعیت محور با رویکرد درس پژوهشی در درس فرهنگ و هنر در کشور خبر داد و افزود: با توجه به اهمیتی که درس فرهنگ و هنر داشته امسال این جشنواره برگزار می شود.

به گفته وی این جشنواره کشوری راهبردهای یادگیری موقعیت محور با رویکرد درس پژوهشی در درس فرهنگ و هنر تابستان امسال در تهران برگزار می شود.

مسئول گروه های آموزشی دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش به اقدامات انجام شده برای کیفیت بخشی درس فرهنگ و هنر اشاره کرد و گفت: در این راستا یک برنامه ریزی چهار یا پنج ساله در حال انجام است.

فاطمی اضافه کرد: در این برنامه هیم سعی کردیم یک نیاز سنجی برای تعیین نیاز دبیران فرهنگ و هنر انجام شود که این بحث نیز از طریق پایگاه فرهنگ و هنر دنبال می شود.

وی همچنین برگزاری نمایشگاه مجازی را یکی دیگر از برنامه های عملیاتی انجام شده در پایگاه برشمرد و افزود: یکی دیگر از برنامه ها برای کیفیت بخشی به درس فرهنگ و هنر برگزاری نخستین گردهمایی سرگروه های آموزش درسی فرهنگ و هنر کشور بوده که در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: در این گردهمایی که به مدت سه روز در بیرجند برگزار می شود هدف برنامه ریزی برای سال آینده درس فرهنگ و هنر است.

مسئول گروه های آموزشی دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش همچنین به کمبود معلم در درس فرهنگ و هنر کشور اشاره کرد و افزود: برای رفع این کمبود با دانشگاه فرهنگیان تعاملاتی انجام شده تا معلمان چند مهارتی در دانشگاه تربیت شود.

فاطمی اضافه کرد: البته هنوز روی این موضوع در حال کار هستیم و این امر هنوز نهایی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه درس فرهنگ و هنر درس مهم و اساسی است، عنوان داشت: فرهنگ و هنر نقش اصلی در هویت یابی داشته و این را خود مسئولان و دست اندرکاران کشور نیز متوجه شده اند.

وی ادامه داد: به همین خاطر این درس از سال جدید در دوره متوسطه نظری هم ورود یپدا کرده که باید روی دبیران این درس کار شود تا دبیران متخصص داشته باشیم.