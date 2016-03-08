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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۰۶

مسئول گروه های آموزشی دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش

کمبود معلم درس فرهنگ و هنر /اجرای برنامه پنج ساله برای کیفیت بخشی

کمبود معلم درس فرهنگ و هنر /اجرای برنامه پنج ساله برای کیفیت بخشی

بیرجند-مسئول گروه‌های آموزشی دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به کمبود معلم درس فرهنگ و هنر، گفت: با دانشگاه فرهنگیان تعاملاتی انجام شده تا معلمان چند مهارتی تربیت شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اشرف السادات فاطمی پیش از ظهر سه شنبه در نخستین گردهمایی سرگروه های آموزش درس فرهنگ و هنر کشور که در بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴ پایگاه کیفیت بخشی به فرآیندهای یادهی و یادگیری در سراسر کشور وجود دارند.

وی، هدایت و رهبری گروه های آموزشی در کل کشور را از جمله وظایف این پایگاه ها عنوان کرد و گفت: یعنی یک پایگاه فرهنگ و هنر در کشور داریم که نقش آن هدایت و پیشتیبانی علمی و موضوعی از درس فرهنگ و هنر است.

مسئول گروه های آموزشی دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این پایگاه ها باید در بحث علمی در سطح کشور گروه های آموزشی را هدایت کنند تا گروه های آموزشی هم بتوانند معلم ها را هدایت و راهنمایی کنند.

فاطمی با بیان اینکه یکی از نقش های مهم این پایگاه ها در بحث راهنمای کتب درسی است، بیان کرد:بحث درس پژوهشی نیز که یکی از مهمترین رویکردهای دوره اول متوسطه است از طریق این پایگاه هدایت می شود.

برگزاری جشنواره راهبردهای یادگیری موقعیت محور با رویکرد درس فرهنگ و هنر

وی از برگزاری جشنواره راهبردهای یادگیری موقعیت محور با رویکرد درس پژوهشی در درس فرهنگ و هنر در کشور خبر داد و افزود: با توجه به اهمیتی که درس فرهنگ و هنر داشته امسال این جشنواره برگزار می شود.

به گفته وی این جشنواره کشوری راهبردهای یادگیری موقعیت محور با رویکرد درس پژوهشی در درس فرهنگ و هنر تابستان امسال در تهران برگزار می شود.

مسئول گروه های آموزشی دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش به اقدامات انجام شده برای کیفیت بخشی درس فرهنگ و هنر  اشاره کرد و گفت: در این راستا یک برنامه ریزی چهار یا پنج ساله در حال انجام است.

فاطمی اضافه کرد: در این برنامه هیم سعی کردیم یک نیاز سنجی برای تعیین نیاز دبیران فرهنگ و هنر انجام شود که این بحث نیز از طریق پایگاه فرهنگ و هنر دنبال می شود.

وی همچنین برگزاری نمایشگاه مجازی را یکی دیگر از برنامه های عملیاتی انجام شده در پایگاه برشمرد و افزود: یکی دیگر از برنامه ها برای کیفیت بخشی به درس فرهنگ و هنر برگزاری نخستین گردهمایی سرگروه های آموزش درسی فرهنگ و هنر کشور بوده که در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: در این گردهمایی که به مدت سه روز در بیرجند برگزار می شود هدف برنامه ریزی برای سال آینده درس فرهنگ و هنر است.

مسئول گروه های آموزشی دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش همچنین به کمبود معلم در درس فرهنگ و هنر کشور اشاره کرد و افزود: برای رفع این کمبود با دانشگاه فرهنگیان تعاملاتی انجام شده تا معلمان چند مهارتی در دانشگاه تربیت شود.

فاطمی اضافه کرد: البته هنوز روی این موضوع در حال کار هستیم و این امر هنوز نهایی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه درس فرهنگ و هنر درس مهم و اساسی است، عنوان داشت: فرهنگ و هنر نقش اصلی در هویت یابی داشته و این را خود مسئولان و دست اندرکاران کشور نیز متوجه شده اند.

وی ادامه داد: به همین خاطر این درس از سال جدید در دوره متوسطه نظری هم ورود یپدا کرده که باید روی دبیران این درس کار شود تا دبیران متخصص داشته باشیم.

 

کد مطلب 3575822

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