ارائه مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج به هزار و ۲۵۰ زوج قمی

رضا سلیقه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراجعه بیش از هشت هزار نفر به مراکز مشاوره ژنتیک بهزیستی قم، افزود: از این تعداد هفت هزار و ۲۷۶ نفر به مراکز مشاوره خصوصی و بیش ۷۵۰ نفر به مرکز دولتی مراجعه کرده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین بیش از هزار و ۲۵۰ زوج پیش از ازدواج از خدمات مشاوره ژنتیک استفاده کرده‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان قم بیان کرد: مشاوره ژنتیک در موارد ازدواج فامیلی، بارداری در سن بالای ۳۵ سال، خانواده‌های با سابقه افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی، ناشنوایی، نابینایی، بیماریهای متابولیک، اختلالات عصبی عضلانی و نقایص مادرزادی توصیه می‌شود.

وی با بیان اینکه بهترین زمان برای انجام مشاوره ژنتیک، قبل از ازدواج است، افزود: مشاوره ژنتیک نوعی مشاوره پزشکی در خصوص آگاهی دادن به خانواده‌ها جهت شناخت عوامل معلولیت زا و پیشگیری از آن‌ها با هدف داشتن نسلی سالم در آینده است.

سلیقه بیان کرد: جهت کمک به خانواده‌های نیازمند برای بروز از پیشگیری از معلولیت‌های ژنتیکی برای انجام مشاوره ژنتیک بیش از ۶۰۰ میلیون ریال تا دی ماه سال ۹۴ پرداخت شده است.

وی گفت: در حال حاضر استان قم دارای یک مرکز مشاوره ژنتیک دولتی و ۶ مرکز غیردولتی است که شهروندان می‌توانند با مراجعه به مراکز مشاوره ژنتیک از خدمات آن‌ها بهره‌مند شوند.