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۲ مرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۰۳

برگزاري دوازدهمين نشست تخصصي فضاي سبز كلانشهرها در اروميه

دوازدهمين نشست تخصصي فضاي سبز كلانشهرهاي كشور با همكاري دبيرخانه تخصصي كرج ، در اروميه برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، در اين نشست مديران عامل فضاي سبز كلانشهرهاي كشور در خصوص تصويب آيين نامه ها، عوارضي امحاء ، قطع اشجار ، تصويب طرح جامع عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري ، تاسيسات وابسته و تعيين قيمت پايه به بحث و تبادل نظر مي پردازند.

در اين نشست تخصصي با هدف ارتقاي دانش علمي مديران فضاي سبز و بالابردن كيفيت كارهاي اجرايي آنها، همچنين رسيدگي به چالش هاي موجود در فضاي سبز كلانشهرهاي كشورآيين نامه هاي مختلفي تصويب و و ضع خواهد شد.

دوازدهمين نشست فضاي سبز كلانشهرهاي كشور با حضور مسئولان فضاي سبز كلانشهرها و فرمانداري استان هاي داراي كلانشهر در روزهاي سوم و چهارم مرداد ماه جاري در سالن اجتماعات شهرداري اروميه برگزار مي شود.

کد مطلب 357583

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