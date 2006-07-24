برگزاري دوازدهمين نشست تخصصي فضاي سبز كلانشهرها در اروميه

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، در اين نشست مديران عامل فضاي سبز كلانشهرهاي كشور در خصوص تصويب آيين نامه ها، عوارضي امحاء ، قطع اشجار ، تصويب طرح جامع عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري ، تاسيسات وابسته و تعيين قيمت پايه به بحث و تبادل نظر مي پردازند.

در اين نشست تخصصي با هدف ارتقاي دانش علمي مديران فضاي سبز و بالابردن كيفيت كارهاي اجرايي آنها، همچنين رسيدگي به چالش هاي موجود در فضاي سبز كلانشهرهاي كشورآيين نامه هاي مختلفي تصويب و و ضع خواهد شد.

دوازدهمين نشست فضاي سبز كلانشهرهاي كشور با حضور مسئولان فضاي سبز كلانشهرها و فرمانداري استان هاي داراي كلانشهر در روزهاي سوم و چهارم مرداد ماه جاري در سالن اجتماعات شهرداري اروميه برگزار مي شود.