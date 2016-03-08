به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرخی ظهر سه شنبه در جلسه کار گروه امنیت سلامت و غذایی استان زنجان افزود: یکی از مشکلات اجرای قانون مدیریت پسماند راه اندازی نشدن کارخانه بازیافت زباله در زنجان است.

وی اظهار کرد: ۲۶ هکتار زمین برای برای دفع زباله‌های شهر زنجان اختصاص یافته ولی به علت وجود معارض، هنوز مراحل ساخت کارخانه آغاز نشده است.

فرماندار زنجان گفت: روش‌های مختلفی برای بازیافت زباله وجود دارد و در این میان اجرای قانون مدیریت پسماند نیاز به کارخانه بازیافت زباله دارد.

فرخی تاکید کرد: سرریز شدن فاضلاب شهری از دیگر مشکلات در حوزه دفع زباله در زنجان است و دفع غیر بهداشتی فاضلاب توسط یکی ازدستگاه های اجرایی نیز بوی خاصی ایجاد کرده است.

وی گفت: متاسفانه برخی کارخانجات پسماندها را در اطراف شهر زنجان رها می کنند.

فرماندار زنجان یادآور شد: در راستای دفع پسماندهای بیمارستانی جلساتی با نظام پزشکی و مدیران برخی مطب‌ها انجام شده و در بیمارستان بهشتی امکانات لازم برای دفع پسماندها توسط این بیمارستان فراهم شده است.

فرماندار زنجان گفت: پدیده زباله دزدی در زنجان به ویژه در مناطق بالای شهر انجام می شود و تداوم این کار با راه اندازی کارخانه بازیافت زباله توجیه مالی ندارد.

فرخی ابراز کرد: وجود اختلاف نظر بین دستگاه‌ها در زمینه مدیریت پسماند از دیگر مشکلات است.

وی افزود: متاسفانه عدم رعایت مدیریت پسماند زباله های شهری سلامت مردم را به خطر می اندازد.