  1. استانها
  2. زنجان
۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۱۶

فرماندار زنجان:

۲۶ هکتار زمین برای دفع زباله‌های شهر زنجان اختصاص یافته است

۲۶ هکتار زمین برای دفع زباله‌های شهر زنجان اختصاص یافته است

زنجان- فرماندار زنجان گفت:  ۲۶ هکتار زمین برای برای دفع زباله‌های شهر زنجان اختصاص یافته ولی به علت وجود معارض، هنوز مراحل ساخت کارخانه آغاز نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرخی ظهر سه شنبه در جلسه کار گروه امنیت سلامت و غذایی استان زنجان افزود: یکی از مشکلات اجرای قانون مدیریت پسماند راه اندازی نشدن کارخانه بازیافت زباله در زنجان است.

وی اظهار کرد:  ۲۶ هکتار زمین برای برای دفع زباله‌های شهر زنجان اختصاص یافته ولی به علت وجود معارض، هنوز مراحل ساخت کارخانه آغاز نشده است.

فرماندار زنجان گفت: روش‌های مختلفی برای بازیافت زباله وجود دارد و در این میان اجرای قانون مدیریت پسماند نیاز به کارخانه بازیافت زباله دارد.

فرخی تاکید کرد: سرریز شدن فاضلاب شهری از دیگر مشکلات در حوزه دفع زباله در زنجان است و دفع غیر بهداشتی فاضلاب توسط یکی ازدستگاه های اجرایی نیز بوی خاصی ایجاد کرده است.

وی گفت: متاسفانه برخی کارخانجات پسماندها را در اطراف شهر زنجان رها می کنند.

فرماندار زنجان یادآور شد: در راستای دفع پسماندهای بیمارستانی جلساتی با نظام پزشکی و مدیران برخی مطب‌ها انجام شده و در بیمارستان بهشتی امکانات لازم برای دفع پسماندها توسط این بیمارستان فراهم شده است.

فرماندار زنجان گفت:  پدیده زباله دزدی در زنجان به ویژه در مناطق بالای شهر انجام می شود و تداوم این کار با راه اندازی کارخانه بازیافت زباله توجیه مالی ندارد. 

فرخی ابراز کرد: وجود اختلاف نظر بین دستگاه‌ها در زمینه مدیریت پسماند از دیگر مشکلات است.

وی افزود: متاسفانه عدم رعایت مدیریت پسماند زباله های شهری سلامت مردم را به خطر می اندازد.

کد مطلب 3575832

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها