ترویج فرهنگ شهادت، معضلات و نابهنجاریهای جامعه را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کفراشی در پیش کنگره شهدای دانش آموز گفت: توجه به فرهنگ ایثار و شهادت راز بیمه شدن کشور در هجوم بی امان دشمنان است.

وی افزود: جامعه امروز نیازمند گسترش این فرهنگ است چرا که دوران ۸ سال دفاع مقدس همانند مشعلی همیشه فروزان نیازهای فکری و معنوی نسل فعلی و نسل های بعدی را تامین و وظیفه ما را سنگین تر می کند.

میر کل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: روی آوردن به فرهنگ غنی ایثار و شهادت در بستر معنویت تحقق پیدا کرده و این فرهنگ بدون در نظر گرفتن عنصر ایمان و تقوا، راه به بیراهه خواهد برد.

وی تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت زائیده و متاثر از رشادت ها و فضایل اخلاقی و معنوی رزمندگان اسلام به خصوص دانش اموزان و نوجوانان شهید در دوران دفاع مقدس است.

کفراشی با بیان اینکه فرهنگ جانفشانی و از خود گذشتگی دانش آموزان در ساختن نهادهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی و فرهنگی تاثیر دارد، تصریح کرد: برترین اصل برای کسب رشد اجتماعی، فرهنگ ایثار و شهادت محسوب می شود و شهادت نتیجه سلامت روان، روحیه شجاعت و انتخابات آگاهانه است و مقاومت و پویایی جامعه را به دنبال دارد چرا که ریشه در صبر، استقامت و مبارزه با کفر دارد و این عوامل در مجموع مقاومت جامعه را بالا برده و اجتماع را پویا و امیدوار می سازد.

مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه نظام آموزش و پرورش یکی از اصلی ترین جایگاه های تبلور ایثار و شهادت است، گفت: تعمیق معنویت و ترویج روحیه ایثار را می توان در این نظام گسترش داد. تعمق، تعمل و تدبر در مفهوم ارائه شده از بزرگداشت مقام شهادت، حکایت از آن دارد که به موازات رشد و گسترش این فرهنگ، می توان امیدوار بود که بسیاری از معضلات و نابهنجاری ها در جامعه رو به کاهش خواهد رفت.

وی ادامه داد: آنچه در این زمان اهمیت دارد انتقال این ارزش به نسل های آینده است. ضمن آنکه تحولات پرشتاب کنونی در عرصه فرهنگ جهانی بسیاری از نگرش ها و روش های رایج تربیت دینی و ایثارگری جامعه ما را تغییر داده است.

کفراشی اضافه کرد: نقش نهادهای گوناگون اجتماعی از قبیل آموزش و پرورش، خانواده، رسانه ها و غیره در انتقال فرهنگ پایدار و صحیح خصوصاً ایثار و شهادت موثر و پراهمیت است.

مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: نقش آموزش و پرورش با افتخار بر تقدیم ۳۶ هزار دانش اموز به انقلاب اسلامی و مسئولیت پرورش میلیون ها دانش آموز خطیرتر از همه دستگاه ها و نهادهای دیگر است.

وی در پایان یادآور شد: برگزاری پیش کنگره شهدای دانش آموز در سالجاری با محوریت و مشارکت ۱۲۰ مدرسه که از ۱۰ الی ۲۳۶ شهید را تقدیم کرده اند در سراسر کشور همزمان در ۱۸ اسفند هفته گرامیداشت شهدا برگزار می گردد.