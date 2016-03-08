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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۲۰

ترویج فرهنگ شهادت، معضلات و نابهنجاریهای جامعه را کاهش می دهد

ترویج فرهنگ شهادت، معضلات و نابهنجاریهای جامعه را کاهش می دهد

مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بسیاری از معضلات و نابهنجاری ها در جامعه را کاهش خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کفراشی در پیش کنگره شهدای دانش آموز گفت: توجه به فرهنگ ایثار و شهادت راز بیمه شدن کشور در هجوم بی امان دشمنان است.

وی افزود: جامعه امروز نیازمند گسترش این فرهنگ است چرا که دوران ۸ سال دفاع مقدس همانند مشعلی همیشه فروزان نیازهای فکری و معنوی نسل فعلی و نسل های بعدی را تامین و وظیفه ما را سنگین تر می کند.

میر کل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: روی آوردن به فرهنگ غنی ایثار و شهادت در بستر معنویت تحقق پیدا کرده و این فرهنگ بدون در نظر گرفتن عنصر ایمان و تقوا، راه به بیراهه خواهد برد.

وی تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت زائیده و متاثر از رشادت ها و فضایل اخلاقی و معنوی رزمندگان اسلام به خصوص دانش اموزان و نوجوانان شهید در دوران دفاع مقدس است.

کفراشی با بیان اینکه فرهنگ جانفشانی و از خود گذشتگی دانش آموزان در ساختن نهادهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی و فرهنگی تاثیر دارد، تصریح کرد: برترین اصل برای کسب رشد اجتماعی، فرهنگ ایثار و شهادت محسوب می شود و شهادت نتیجه سلامت روان، روحیه شجاعت و انتخابات آگاهانه است و مقاومت و پویایی جامعه را به دنبال دارد چرا که ریشه در صبر، استقامت و مبارزه با کفر دارد و این عوامل در مجموع مقاومت جامعه را بالا برده و اجتماع را پویا و امیدوار می سازد.

مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه نظام آموزش و پرورش یکی از اصلی ترین جایگاه های تبلور ایثار و شهادت است، گفت: تعمیق معنویت و ترویج روحیه ایثار را می توان در این نظام گسترش داد. تعمق، تعمل و تدبر در مفهوم ارائه شده از بزرگداشت مقام شهادت، حکایت از آن دارد که به موازات رشد و گسترش این فرهنگ، می توان امیدوار بود که بسیاری از معضلات و نابهنجاری ها در جامعه رو به کاهش خواهد رفت.

وی ادامه داد: آنچه در این زمان اهمیت دارد انتقال این ارزش به نسل های آینده است. ضمن آنکه تحولات پرشتاب کنونی در عرصه فرهنگ جهانی بسیاری از نگرش ها و روش های رایج تربیت دینی و ایثارگری جامعه ما را تغییر داده است.

کفراشی اضافه کرد: نقش نهادهای گوناگون اجتماعی از قبیل آموزش و پرورش، خانواده، رسانه ها و غیره در انتقال فرهنگ پایدار و صحیح خصوصاً ایثار و شهادت موثر و پراهمیت است.

مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: نقش آموزش و پرورش با افتخار بر تقدیم ۳۶ هزار دانش اموز به انقلاب اسلامی و مسئولیت پرورش میلیون ها دانش آموز خطیرتر از همه دستگاه ها و نهادهای دیگر است.

وی در پایان یادآور شد: برگزاری پیش کنگره شهدای دانش آموز در سالجاری با محوریت و مشارکت ۱۲۰ مدرسه که از ۱۰ الی ۲۳۶ شهید را تقدیم کرده اند در سراسر کشور همزمان در ۱۸ اسفند هفته گرامیداشت شهدا برگزار می گردد.

کد مطلب 3575840
حبیب احسنی پور

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