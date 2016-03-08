به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا ضمیری اظهار داشت: در سال آینده برنامه‌هایی در قالب فقه اجتماعی با مشارکت و همکاری شهرداری خواهیم داشت که هم شامل برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی می‌شود و هم تفاهم نامه‌هایی منعقد خواهد شد تا از ظرفیت محققان حوزوی به خصوص در زمینه مطالعات اجتماعی و شهری در راستای حل مشکلات مربوط به فقه شهری و اجتماعی استفاده شود.

وی افزود: چند سالی است که به طور خاص در حوزه‌های علمیه به ویژه حوزه علمیه قم به مقوله فقه اجتماعی و فقه شهری متناسب با نیازهای جامعه توجه خاصی صورت می‌گیرد که اُمید است این روند مبارک در آینده نیز همچنان ادامه داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور قم بیان داشت: در همین راستا انجمن مطالعات اجتماعی حوزه به عنوان یکی از انجمن‌های فعال و باسابقه حوزه علمیه قم در سال ۹۵ برنامه توسعه تعامل و همکاری با مراکز و نهادهایی چون شهرداری و ادارات دولتی را دارد که در آینده جزییات آن رسانه‌ای خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه‌های مهم ما گسترش فعالیت‌ها به مراکز حوزوی همچون مدارس و موسسات وابسته به جامعه المصطفی(ص) و جامعه‌الزهرا(س) است، ضمن آن که بنا داریم که در سایر مراکز استان‌ها نیز برنامه‌های مشابهی در راستای مطالعات جامعه شناسانه داشته باشیم.

این استاد دانشگاه یادآور شد: البته در همین خصوص صحبت هایی با مراکزی در اصفهان و مشهد و تهران انجام شده و مقدمات کار فراهم شده است تا از توان علمی و فکری نخبگان حوزوی در قم در سایر شهرها و استان ها نیز به طور حداکثری استفاده مطلوب صورت گیرد.

وی همچنین با بیان این که امسال از سوی انجمن مطالعات اجتماعی حوزه بیش از ۲۰ نشست و برنامه برگزار شده است، گفت: سال آینده به احتمال زیاد هم در حجم کمی برنامه‌ها و هم کیفیت آن‌ها با توجه به نیازها و اقتضائات روز جامعه رشد و پیشرفت محسوسی خواهیم داشت.