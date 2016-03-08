ساخت مایکروفری با سرعت طبخ بالا

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت پاناسونیک مایکروفری را با نام «Countertop induction oven» تولید کرده است که می تواند ظرف مدت ۲۰ دقیقه یا کمتر از ۲۰ دقیقه غذا را طبخ کند.

زمانیکه این مایکروفر شروع به کار می کند میدان های مغناطیسی بین قسمت بالای این دستگاه و ظرف غذا بوجود می آید که گرما تولید می کند و این امر باعث می شود که سرعت طبخ غذا افزایش یابد و نسبت به روش های فعلی بهینه تر عمل کند.

همچنین این مایکروفر، با اشعه مادون قرمز کار می کند که می تواند سینه مرغ و سبزیجات را کمتر از ۲۰ دقیقه طبخ کند. این شرکت اعلام کرده است از این مدل مایکروفر در پاییز سال جاری میلادی به آمریکا و کانادا ارسال می شود و قیمت آن ۶۰۰ دلار برآورد شده است.