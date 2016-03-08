ساماندهی دستفروشان تهران در حال انجام است/ خدمات ویژه به گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین هاشمی در حاشیه نشست مدیران کل بانوان استانداری های سراسر کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور ۵۰ درصدی زنان در جامعه اظهار داشت: مدیران استانی بانوان در جلسه امروز مطالبات زیادی را مطرح کردند که بخش عمده آن منطقی است و باید در بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه دیده شود.

استاندار تهران در خصوص آمادگی استان تهران برای نوروز افزود: نخستین جلسه ستاد برنامه های نوروزی تشکیل شده و جلسه دوم آن هفته آینده برگزار می شود، شهر تهران حدود ۲ سال است که مورد توجه ویژه گردشگران قرار گرفته است که این خبر خوبی است.

وی اضافه کرد: کلیه امکانات استان اعم از موزه ها، هتل ها و... برای گردشگران آماده است و خدمات ویژه ای در اختیار این افراد قرار خواهند داد.

استاندار تهران اضافه کرد: هفته آینده میزان و جزئیات خدمات در خصوص گردشگران استان تهران به اطلاع مردم خواهد رسید.

هاشمی با اشاره به انتخابات هفتم اسفند در خصوص شکایت نامزدها گفت: شکایت در استان تهران از سوی نامزدهای انتخابات وجود داشته، اما در مقایسه با دوره های گذشته خیلی کمتر شده است. هم خود مردم رعایت کردند و هم نامزدها و از این جهت باید از همه تشکر کنیم.

وی در مورد تایید انتخابات از سوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان جمع بندی گزارش های هیات نظارت را بررسی می کند و اگر مشکل خاصی باشد آن را بررسی می کنیم.

استاندار تهران در مورد طرح برخورد با دستفروشی در تهران تاکید کرد: بین دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری اختلاف نظرهایی بوده و جلساتی گذاشته ایم هماهنگی ها انجام شده و امیدواریم با همکاری شهرداری، استانداری، اتاق اصناف، اداره صنعت و معدن، فرمانداری و نیروی انتظامی نگرانی ها در این مورد برطرف شود. البته نباید کار خلاف دستفروشان را تایید کنیم اما باید جایی مشخص شود که مثل بازار روز یکشنبه یا جمعه ها مراکزی برای عرضه این کالاها پیش بینی شود.

هاشمی ادامه داد: شهرسازی در این زمینه اقداماتی را شروع کرده است و به نظر مکان هایی پیش بینی شده اند که این کار خوبی است و امیدواریم تا رسیدن به نتیجه ادامه یابد.