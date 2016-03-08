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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۰۴

فرماندار قرچک:

طرح سپاس یک حرکت بزرگ فرهنگی و معنوی در قرچک است

طرح سپاس یک حرکت بزرگ فرهنگی و معنوی در قرچک است

قرچک-فرماندار قرچک گفت: طرح سپاس تاکنون در چندین شهرستان استان تهران انجام و برکات و دستاوردهای فراوانی را به همراه داشته و امروز نیز شهرستان قرچک میزبان این طرح بزرگ و معنوی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسل پور پیش از ظهر سه شنبه در آیین روز بزرگداشت شهدا در مزار شهدای روستای ولی آباد قرچک اظهار داشت: خوشبختانه امروز یک حرکت بزرگ فرهنگی و معنوی در شهرستان قرچک در حال انجام است.

فرماندار قرچک افزود: به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران و همکاری ادارات و نهادهای مختلف شهرستان قرچک، طرح سپاس و دیدار با ۵۳۲ خانواده شهید و ایثارگر این شهرستان در یک روز انجام می شود.

وی ادامه داد: طرح سپاس تاکنون در چندین شهرستان استان تهران انجام و برکات و دستاوردهای فراوانی را به همراه داشته و امروز نیز شهرستان قرچک میزبان این طرح بزرگ و معنوی است.

فرماندار قرچک گفت: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون مطهر شهدای انقلاب است و باید مسئولان نظام اسلامی همواره با خانواده شهدا ارتباط داشته و این پیوند و تعامل را قطع نکنند.

وی ادامه داد: دولت یازدهم تلاش کرده تا خدمت رسانی مطلوبی را به جامعه ایثارگری کشور داشته باشد و قطعا برنامه های تکریم از خانواده شهدا و ایثارگران با جدیت در شهرستان قرچک ادامه پیدا می کند.

کد مطلب 3575849

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