«مالی سویینی» پایان هفته سه اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مالی سویینی» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ اسفند در ساعت های ۱۶، ۲۰:۳۰ و ۲۲:۱۵ روی صحنه می رود. همچنین این نمایش در روز سه شنبه ۱۸ اسفندماه دو اجرایی می شود و در دو سانس ۲۰:۳۰ و ۲۲:۱۵ روی صحنه می رود.

«مالی سویینی» در روز چهارشنبه ۱۹ اسفند ماه اجرایی نخواهد داشت.

این نمایش داستان زنی نابینا به نام مالی است که با کمک پزشکی بینایی خود را بدست می آورد.او بعد از بینا شدن و دیدن واقعیت های جامعه کم کم بخاطر شک های عصبی به نابینایی دچار می شود.

طراح و کارگردان این اثر نمایشی مرتضی میرمنتظمی است و در آن بازیگران چون الهام کردا، صابر ابر و عباس جمالی ایفای نقش می کنند.

«مالی سویینی» از شنبه اول اسفند تا ۲۱ اسفندماه هرشب ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۷۵ دقیقه در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر اجرا می شود.