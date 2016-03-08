تخلف انتخاباتی یکی از کاندیداهای تهران موجب نگرانی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در بیانیه ای با موضوع انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ آورده است: مردم ایران اسلامی بارها در طول استقرار نظام اسلامی ایران جلوه هایی دیدنی را با حضور پر شور خود در لحظه های حساس و سرنوشت ساز رقم زده اند و نشان داده اند با مسئولیت پذیری در تحقق سرنوشت خود و ملت سرافراز ایران و نظام اسلامی همیشه شکر گذار خداوند متعال و قدردان شهدای انقلاب اسلامی و امام راحل و مسئولینی هستند که نظام مستبد و دیکتاتور شاهنشاهی را تخریب و به جای آن مردمسالاری دینی بنا نهادند تا مردم ایران از مرکز تا دورترین نقطه کشور بتوانند در تعیین سرنوشت خود موثر واقع شوند.

در ادامه این برنامه آمده است: در این مسیر طی شده در سالهای بعد از انقلاب شکوهمند سال ۱۳۵۷ چه افرادی که ایثارگرانه از آبرو خود، جان خود، وقت و توان خود صرف نمودند تا حق الناس مردم زائل نگردد و از رای ملت صیانت و نگهبانی شود تا دست قدرت طلبان و بدعهدان و نامردان و وطن فروشان از صندوق های رای کوتاه بماند.

این بیانیه می افزاید: در سال ۱۳۹۴ نیز انتخابات پر شور و سرنوشت ساز ۷ اسفند جلوه ای زیبا بر دل تاریخ جمهوری اسلامی ایران به یادگار گذاشت و در این انتخابات اگر نبود فرمایشات دلسوزرانه رهبر معظم انقلاب و نظارت شورای محترم نگهبان و فعالیت مجریان فرآیند انتخابات و حضور ملت شریف ایران شاید به گونه ای دیگر تاریخ رغم می خورد و آیندگان در مورد انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به این مقطع از تاریخ با دلهره می نگریستند اما با تدبیر واقعی امام خامنه ای در تبیین دوباره حق الناس بودن رای ملت و عدم نفوذ عناصری که از درون موجب تضعیف ساختار سیاسی مان می شوند شاهد تجلی بیشتر حق الناس چه در قبل از انتخابات و چه در حین و چه در بعد از انتخابات بوده و هستیم و انشالله تلاش ملت با تشکیل مجلسی انقلابی و مدافع حقوق مردم با بهبود وضع سیاسی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی در زندگی ملت شریفمان به ثمر برسد.

در پایان این بیانیه آمده است: البته با تمام این برکات و جلوه های دیدنی مردمسالاری دینی متاسفانه در روزهای اخیر شایعاتی و در بعضی موارد مستنداتی از معدود تخلفات انتخاباتی توسط بعضی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی به خصوص یکی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهر تهران موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم شریف ایران شده است و اظهار نظر به موقع و تیزبینانه شورای محترم نگهبان در بررسی این موضوعات می تواند در رفع شایعات و مشخص شدن نتیجه این خبر و صیانت از حقوق ملت و حق الناس در صورت احراز تخلف انتخاباتی با اقدام قاطع، راه هرگونه سواستفاده و شائبه را از بین برده و تکلیف این مسئله را مشخص نماید تا پرونده انتخابات با رفع شبهات بسته شده و مجلس دهم با موفقیت شکل گیرد.