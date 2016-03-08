به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، جنایت های رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایت ها نظامیان رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه به روی یک دختر جوان فلسطینی در منطقه «باب الحدیده» واقع در قدس اشغالی آتش گشودند.

به دنبال این حادثه، دختر جوان فلسطینی به دلیل شدت جراحات وارده به وی، به شهادت رسید.

صهیونیست ها مدعی هستند که این دختر فلسطینی در صدد حمله به تجمع نظامیان صهیونیست به وسیله سلاح سرد بوده است.

گفتنی است، پیشتر نیز صهیونیست ها چندین شهروند فلسطینی دیگر را تنها به این بهانه که نیت آنها حمله به صهیونیستها با سلاح سرد بوده است، به شهادت رسانده اند.