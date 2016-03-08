به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدسی ظهر امروز سه شنبه در همایشی به مناسبت چهارمین روز از هفته منابع طبیعی با عنوان «منابع طبیعی، آموزش، پژوهش و نیروی انسانی» که در محل مرکز آموزشی دکتر جوانشیر کرج برگزار شد، در رابطه با اقدامات حفاظتی و احیای عرصه های ملی در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: متاسفانه در برنامه های چهارم و پنجم عقب افتادگی هایی به لحاظ دستیابی به اهداف کیفی و کمی مندرج در سند چشم انداز ۱۴۰۴ داریم لذا تلاش ما بر این است که در دو برنامه باقیمانده ششم و هفتم توسعه که کشور باید به لحاظ شاخص های زیست محیطی در سطح منطقه به رتبه مطلوبی دست یابد، این عقب ماندگی ها جبران شود.

۱۵ میلیون هکتار حوزه های آبخیز کشور احیا می شود

قائم مقام سازمان جنگل ها و رئیس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: در این راستا برنامه های بسیاری پیش بینی شده از جمله اینکه در حوزه ۱۰ میلیون هکتار عرصه های مرتعی کشور اقدامات مدیریت اصلاحی، احیای مرتع و کنترل فرسایش خاک دنبال می شود، همچنین در حوزه بالادست سدها، اکوسیستم ها و زیست بوم های حساس حدود ۱۵ میلیون هکتار برنامه احیای حوزه های آبخیز با مشارکت ساکنین منطقه را در برنامه داریم.

وی افزود: حداقل ۲۵۰ هزار هکتار توسعه سطح جنگل پیش بینی شده که با مشارکت مردم و استفاده از فناوری های نوین و یافته های تحقیقاتی محقق می شود، جلسه امروز نیز با عنوان «منابع طبیعی، آموزش، پژوهش و نیروی انسانی» ناقل این پیام است که با روش های فعلی نمی توان به رشد مطلوب دست یافت لذا با استفاده از یافته های تحقیقاتی قصد داریم از طریق افزایش بهره وری و اصلاح روش ها، آهنگ فعالیت های مربوطه را تشدید کنیم.

چه کسانی مجوز ویلاسازی در جنگل ها را صادر می کنند؟

مقدسی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه ضرورت جلوگیری از زمین، کوه و جنگل و رودخانه خواری بیان کرد: ما نیز دردمند این موضوع و نگران تبدیل عرصه های جنگلی به سکونتگاه هستیم اما ماموریت ما توسعه جنگل است، سازمان جنگل ها ماموریت، صلاحیت و مسئولیتی در حوزه ساخت و ساز مسکن ندارد لذا باید دید چه کسانی مجوز این اقدام را صادر می کنند.

قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور وظیفه این سازمان را حفظ، احیا، توسعه و اصلاح عرصه ها برشمرد و متذکر شد: نباید آدرس را اشتباه بدهیم، باید مشخص شود که چه کسانی موجب ساخت و ساز و ویلاسازی در جنگل ها و عرصه های طبیعی می شوند، سازمان جنگل ها برای جلوگیری از تخلفات به تقویت یگان حفاظت پرداخته است اما مدیریت ۱۳۰ میلیون هکتار عرصه ملی با تنها دو یا سه هزار نیروی حفاظتی کار آسانی نیست.

طرح استراحت ۱۰ ساله جنگلی امری الزامی است

وی اضافه کرد: طی سال های اخیر شورای حفظ بیت المال استان ها بسیار فعال شده اند و حتی در برخی استان ها شاهد تنزل میزان زمین خواری در حد صفر هستیم؛ قوه قضائیه نیز بسیار خوب وارد شده و این اقدام خود بارقه امیدی در جلوگیری از تطویل پرونده ها است اما باید مجموعه عوامل را برای مقابله با زمین خواری بکار گرفت.

مقدسی در پایان طرح استراحت ۱۰ ساله جنگلی را امری اجتناب ناپذیر و الزامی برشمرد و افزود: این طرح به لحاظ فشارهای بسیاری که بر جنگل ها وارد است، بسیار کارآمد و موثر خواهد بود.