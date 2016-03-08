به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام برازش پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در دبیرستانهای صدرا در شهر های گچساران و دهدشت نیز برخی دروس حوزوی به دانش آموزان این دبیرستانها ارائه می شود.

وی با بیان اینکه دبیرستانهای صدرا، دبیرستانهای معارف اسلامی هستند که دانش آموزان این دبیرستانها در رشته علوم انسانی تحصیل می کنند، اظهار داشت: این دانش آموزان در کنار دروس خود بعضی از دورس حوزوی را نیز فرا می گیرند و پس از فارغ التحصیلی در دبیرستان در مجموعه های فرهنگی سازمان جذب می شوند.

برازش با بیان اینکه تعداد مساجد و روحانیون استان نسبت به جمعیت استان کم هستند، گفت: در استان ۵۳۳ مسجد وجود دارد که سال آینده این مساجد شناسنامه دار می شوند.

رئیس سازمان تبلیغات استان با اشاره به برگزاری نماز جماعت در بیشتر مساجد استان، اظهار داشت: در مرکز استان بیشتر مساجد امام جماعت دارند و نماز جماعت در این مساجد اقامه می شود.

برازش در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد بستر مناسب در راستای پرورش و حمایت از قاریان قرآن را از برنامه های مهم این سازمان عنوان کرد و اظهار داشت: این سازمان فعالیتهای مجازی خود را در راستای ارتباط بهتر و مطلوبتر با نسل جوان افزایش می دهد.

وی با اشاره به اعزام مبلغان دینی به روستاها و شهرهای استان در ایام مختلف سال افزود: تعداد مبلغان دینی که حق الزحمه دریافت می کنند ۳۵ نفر است و امیدواریم که با تلاشهای مضاعف تعداد مبلغان دینی در استان را بیشتر کرده و تعداد این افراد را تا پنج سال آینده به ۲۰۰ نفر برسانیم.

برازش همچنین از برگزاری همایش منطقه ای نحله های انحرافی در نیمه دوم اردیبهشت ماه در شهر سی سخت خبرداد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بویراحمد نیز در این نشست گفت: امروزه دامنه دین ستیزی در دنیا وسعت یافته است.

حجت الاسلام سادات افزود: کارکرد تبلیغ و فعالیت فرهنگی تغییر بنیادی داشته است و اگر در گذشته شیوه تبلیغ به صورت سنتی بود، امروزه فضاهای مجازی و ارتباطات باعث تغییر شیوه تبلیغ شده است.

وی اظهار داشت: امروز هجمه ای که علیه تشیع می شود، گستره ای وسیع دارد و این وظیفه سازمان تبلیغات در تبیین معارف دینی را دوچندان می کند.