لزوم همسان سازی مقررات گمرکی وحمل ونقل کشورهای عضو اکو درترانزیت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از حمل ونقل و پایانه های هرمزگان، مَنگی معاون دبیرکل اکو در ایران به همراه شیمویا مشاور اکو در حوزه حمل و نقل و ترانزیت با علیرضا مجرد مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان دیدار و گفتگو کردند.

علیرضا مجرد در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور مَنگی به همراه مشاور خود در بندرعباس پایتخت اقتصادی ایران، به معرفی بیشتر حوزه حمل و نقل در این استان ساحلی پرداخت و به ظرفیت های موجود و بالقوه ترانزیت در ایران اشاره کرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه ها استان هرمزگان همچنین بندرعباس را یکی از مرکز مهم در کریدور بین المللی و ترانزیتی جنوب _ شمال دانست و تصریح کرد: از این مرز سالانه مقادیر زیادی از کالاها و مواد مصرفی در قالب ترانزیت به کشورهای آسیای شمالی و اروپا ترانزیت می شود.

مجرد در این نشست بر لزوم تقویت و توسعه همکاری های بین المللی در حوزه ترانزیت تأکید کرد.

معاون دبیرکل اکو در ایران هدف از حضور خود در هرمزگان را بررسی فرایند ترانزیت در این منطقه عنوان کرد و همسان سازی قوانین و مقررات گمرکی و حمل و نقلی بین کشورهای عضو اکو به منظور تسهیل در امر ترانزیت را خواستار شد.

مَنگی، از ایران به عنوان مهمترین شاهراه ارتباطی میان کشورهای آسیای شمالی و اروپا یاد کرد و بر لزوم همکاری بیشتر با ایران در حوزه ترانزیت تأکید کرد.

در پایان این دیدار مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان آمادگی خود را در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بین المللی در قبال همکاری هرچه بیشتر اکو در بخش ترانزیت اعلام کرد.

منگی و شیمویا پیش از این دیدار به همراه بهادر رئیس اداره ترانزیت حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان از زیرساخت های راه آهن، بندر شهید رجایی، گمرگ جمهوری اسلامی ایران در هرمزگان بازدید و از نزدیک با روند صدور اسناد ترانزیتی در این مراکز آشنا شدند.