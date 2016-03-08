واقعیت را برعکس نشان می دهند/ تیم ملی چه زمانی به تایلند باخت؟

به گزارش خبرنگار مهر کریم منصوری بعد از پایان جلسه امروز هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال اظهار کرد: قرار شد مسابقات از روز ۱۵ تیرماه شروع شود و ۹ هفته یعنی تا پنجم شهریور ۹۵ ادامه یابد. همچنین مصوب شد تا تعطیلات لیگ ۸۵ روز نباشد و این میزان تعطیلی به ۴۹ روز تقلیل یافت.

وی افزود: کادر فنی تیم ملی خواستار تعطیلی ۳۰ روزه لیگ برای برگزاری اردوهای تیم ملی بود که این ۳۰ روز را به ۱۵ روز کاهش دادیم. به جای آن قرار شد تا تیم ملی سه روز اول هر هفته اردویی را برگزار و بازیکنان را به این اردوها دعوت کنند.

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال با انتقاد از بعضی از صحبت ها در رسانه ها تاکید کرد: یک سری ها براساس جوسازی واقعیت را برعکس جلوه می دادند که لیگ ۹ ماه تعطیل می شود. این صحبت ها انصاف نبود. باشگاه ها در این چند سال از دو سه طرف در فشار بودند. همین سال گذشته لیگ را به خاطر جام ملت های آسیا سه ماه زودتر تمام کردند. حالا یک عده دنبال این بودند که لیگ برتر از اول مرداد تا ۲۵ مهرماه تعطیل کنند و آن وقت می گفتند قرار است لیگ ۴۰ روز تعطیل شود.

منصوری یادآور شد: با یک حساب کوچک متوجه می شوید لیگ ۸۵ روز تعطیل می شد ولی بعضی ها مدام می گفتند ۴۰ روز. شاید آنهایی که این حرف ها را می زدند حساب و کتاب بلد نبودند.

وی تصریح کرد: بعضی ها بدون دلیل فقط مخالفت می کنند و بعضی ها هم فقط تیم ملی را می بینند. تعطیلی ۸۵ روزه لیگ در کجای دنیا اتفاق می افتد که ما هم می خواهیم آن را انجام بدهیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بعضی ها یک جانبه صحبت می کنند و در واقع یک تیم هستند که مدام در حال مخالفت کردن هستند. ما از آنها حتی یک نظر سازنده هم ندیدیم؛ افرادی که به من و سعید نجاریان (عضو دیگر هیات رئیسه) می گویند دوقلوهای به هم چسبیده.

منصوری ادامه داد: شما نگاه کنید تیم ملی در جام ملت های آسیا در زمان مدیریت چه کسی ناکام بود و حتی به تایلند هم باخت. آن وقت آقایان را می بینیم که مدام در تلویزیون حضور دارند و انتقاد می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که منظورش از آقایان چه کسی است، افزود: یکی از آنها آقای ترابیان است. من برای این آقایان متاسفم.

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال در پاسخ به این سوال که آیا سرمربی تیم ملی فوتسال در جریان این برنامه جدید هست یا خیر و اینکه آیا امکان تغییر برنامه وجود دارد؟ گفت: آقای ناظم الشریعه در جریان این برنامه نیست ولی ما یک راهکار هم برای ایشان گذاشته ایم. قرار شد تیم ملی تا قبل از تعطیلی لیگ بازیکنان را سه روز ابتدایی هر هفته در اختیار داشته باشند.