علی اصغر عمیدیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد نتایج بررسی ها در خصوص تداخلات و انتشار سیگنال های ناخواسته از امواج رادیویی و الکترومغناطیسی گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هر سه ماه یکبار کل امواج رادیویی و الکترومغناطیسی در کشور را رصد و اسکن می کند و هرجا که آلودگی از حد استاندارد بالاتر باشد، بررسی و کنترل می کند.

وی که در حاشیه مراسم امضاء تفاهم نامه میان وزارت ارتباطات و سازمان محیط زیست سخن می گفت، با اشاره به اینکه در این موارد با دقت بیشتری مناطق را آنالیز کرده و منبع آلودگی را کشف می کنیم، گفت: در عمده مواقع خطای انسانی باعث برخی تداخلات یا انتشار سیگنال های ناخواسته می شود که اینها را کنترل کرده و رفع می کنیم.

به گفته معاون وزیر ارتباطات: اگر منبع آلودگی امواج الکترومغناطیسی مشخص شود، با کمک همه دستگاه های ذیربط در این زمینه اقدام می شود.

عمیدیان تاکید کرد: کمیته مشترکی با همکاری سازمان محیط زیست، انرژی اتمی، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات تشکیل داده ایم که در مجموع موارد را صورتجلسه کرده به مراجع ذیصلاح ارجاع می کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد:‌ معمولاً موردی وجود نداشته است که قابل حل نباشد.

وی گفت: هر سه ماه یکبار نتیجه پایش سیگنال های امواج ماهواره ای و الکترومغناطیسی را به تمامی استانداران اعلام می کنیم و اگر مشکلی باشد، آن را پیگیری خواهیم کرد.

به گفته عمیدیان: از سال گذشته تاکنون به جز یک مورد در زمینه تداخلات امواج ماهواره ای، در کشور گزارش نشده است که آن یک مورد نیز رفع و رجوع شد. این در حالی است که دو سال پیش مشکلات بیشتری داشتیم.