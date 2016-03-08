ارتقای همکاری‌ مراکز پژوهشی حوزه علمیه و پژوهشگاه فرهنگ اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه معاون پژوهش حوزه‌های علمیه و مدیران این معاونت با مدیران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بر ارتقای سطح همکاری‌های دو طرف تاکید شد.

در این جلسه که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، زمینه‌های همکاری و هم اندیشی بخش‌های مختلف معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام نجف لکزایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این جلسه از همکاری میان دو مجموعه پژوهش حوزه علمیه و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی استقبال کرد.

در ادامه حجت‌الاسلام سیدعلی عماد معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با استقبال از همکاری دو مجموعه اظهار داشت: شورای پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و به ویژه کمیسیون پژوهش، زمینه‌های خوبی در راستای همکاری دو طرف دارد که امیدواریم بتوانیم همکاری‌هایی را در این زمینه داشته باشیم.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه در ادامه با اشاره به ساماندهی مراکز پژوهشی به عنوان یکی دیگر از زمینه‌های مناسب همکاری دو طرف، متذکر شد: ساماندهی مراکز پژوهشی و همبستگی بین آنها و تعیین مسیر کلی مجموعه دستگاه‌های پژوهش می‌تواند با همکاری بین معاونت پژوهش و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گسترش یابد.

همکاری در حوزه نشریات پژوهشی با توجه به وجود ۵ مجله علمی پژوهشی در پژوهشگاه، همفکری در باب کرسی‌های نقد، آزاداندیشی و نظریه پردازی و جشنواره مقالات حوزه از دیگر موارد مورد اشاره حجت‌الاسلام عماد بود.

حجت‌الاسلام حقی نیز در این جلسه با بیان اینکه فعالیت‌های خوبی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حال انجام است، به برخی از زمینه‌های همکاری مانند همایش کتاب سال حوزه و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اشاره کرد.

همچنین در این جلسه، حجج اسلام مهاجرنیا و رفیعی هم به بیان زمینه‌های همکاری بخش‌های مختلف پژوهش حوزه علمیه با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پرداختند.

در پایان این نشست، مدیران و معاونان پژوهش حوزه علمیه قم به همراه مدیران پژوهشگاه از نمایشگاه آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بازدید کردند.