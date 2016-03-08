به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، «محمد العنزی» مبلّغ سعودی در واکنش به اقدام اخیر شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب الله لبنان، تصریح کرد: شورای همکاری با این اقدام لکه ننگ دیگری را به پرونده خود اضافه کرد.

بر اساس این گزارش، وی همچنین اظهار داشت: ملک سلمان فراموش کار و خاندان سعودی باید بدانند که چنین اقدامی خدمتی آشکار به صهیونیست ها و هم پیمانان آن محسوب می شود.

این مبلّغ سعودی همچنین با بیان اینکه حزب الله لبنان، جنبشی است که صهیونیست های اشغالگر را بارها خوار و ذلیل کرده است، اظهار داشت: درج نام حزب الله لبنان در لیست گروه های تروریستی شورای همکاری خلیج فارس، تصمیمی بود که توسط نتانیاهو به ملک سلمان خائن ابلاغ شد.

العنزی همچنین اظهار داشت: بسیار عجیب است که عربستان سعودی به عنوان منبع صادر کننده تروریسم به جهان، در مقام تعیین گروه های تروریستی برمی آید.

وی همچنین تصریح کرد: تاریخ هیچگاه فراموش نخواهد کرد که سعودیها با رژیم صهیونیستی و نتانیاهو بیعت کرده و به مسأله فلسطین خیانت کردند.

این مبلّغ سعودی خطاب به ملک سلمان گفت: ای سلمان! اگر گمان کردی همه ما از بر سَر مزرعه ای که بذر تروریسم را در آن کاشتی، خواهیم نشست، سخت در اشتباه هستی و بدان که مردانی مانند سید حسن نصرالله تا ابد خار چشم امثال تو باقی خواهند ماند.

وی همچنین از عربستان سعودی به عنوان حامی و پرورش دهنده اول تروریست های تکفیری در سوریه و عراق یاد کرد.

گفتنی است، این مبلّغ سعودی به دلیل مواضع خود در مخالفت با سیاست های داخلی و خارجی رژیم سعودی پیشتر توسط این رژیم زندانی شده بود.