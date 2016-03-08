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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۰۰

مبلّغ سعودی مطرح کرد؛

سید حسن نصرالله خار چشم سعودیها/نتانیاهو هم‌پیمان اصلی آل سعود

سید حسن نصرالله خار چشم سعودیها/نتانیاهو هم‌پیمان اصلی آل سعود

«محمد العنزی» مبلّغ سعودی با اشاره به اقدام شورای همکاری خلیج فارس در درج نام حزب الله در لیست گروه های تروریستی گفت: این اقدام، تصمیمی بود که توسط نتانیاهو به ملک سلمان خائن ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، «محمد العنزی» مبلّغ سعودی در واکنش به اقدام اخیر شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب الله لبنان، تصریح کرد: شورای همکاری با این اقدام لکه ننگ دیگری را به پرونده خود اضافه کرد.

بر اساس این گزارش، وی همچنین اظهار داشت: ملک سلمان فراموش کار و خاندان سعودی باید بدانند که چنین اقدامی خدمتی آشکار به صهیونیست ها و هم پیمانان آن محسوب می شود.

این مبلّغ سعودی همچنین با بیان اینکه حزب الله لبنان، جنبشی است که صهیونیست های اشغالگر را بارها خوار و ذلیل کرده است، اظهار داشت: درج نام حزب الله لبنان در لیست گروه های تروریستی شورای همکاری خلیج فارس، تصمیمی بود که توسط نتانیاهو به ملک سلمان خائن ابلاغ شد.

العنزی همچنین اظهار داشت: بسیار عجیب است که عربستان سعودی به عنوان منبع صادر کننده تروریسم به جهان، در مقام تعیین گروه های تروریستی برمی آید.

وی همچنین تصریح کرد: تاریخ هیچگاه فراموش نخواهد کرد که سعودیها با رژیم صهیونیستی و نتانیاهو بیعت کرده و به مسأله فلسطین خیانت کردند.

این مبلّغ سعودی خطاب به ملک سلمان گفت: ای سلمان! اگر گمان کردی همه ما از بر سَر مزرعه ای که بذر تروریسم را در آن کاشتی، خواهیم نشست، سخت در اشتباه هستی و بدان که مردانی مانند سید حسن نصرالله تا ابد خار چشم امثال تو باقی خواهند ماند.

وی همچنین از عربستان سعودی به عنوان حامی و پرورش دهنده اول تروریست های تکفیری در سوریه و عراق یاد کرد.

گفتنی است، این مبلّغ سعودی به دلیل مواضع خود در مخالفت با سیاست های داخلی و خارجی رژیم سعودی پیشتر توسط این رژیم زندانی شده بود.

کد مطلب 3575918

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