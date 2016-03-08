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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۰۲

دبیر کل سازمان ملل:

اروپا توانایی حل بحران پناهجویان را دارد

اروپا توانایی حل بحران پناهجویان را دارد

دبیر کل سازمان ملل که در آلمان به سر می برد در سخنانی در جمع اهالی رسانه به زبان آلمانی سخن گفت و خاطر نشان کرد که اروپا توانایی حل بحران پناهجویان را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله فوکوس، «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل شب گذشته در بدو ورود به آلمان در شهر بادن- بادن در جمع اهالی رسانه حاضر شد.

وی در سخنانی با اشاره به بحران پناهجویان خواستار مشارکت همه کشورها برای حل این معضل شد. وی همچنین گفت که بستن مرزهای کشورهای بالکان تنها پاک کردن صورت مسئله بوده و به هیچ وجه کارساز نیست.

دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد: اروپا از توانایی و تجربه کافی برای حل بحران پناهجویان برخوردار است.

«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نیز در دیدار با وی ضمن قدردانی از توانایی بالای وی در خصوص برخورد با بحران های بین المللی اظهار داشت: تاثیرگذاری دبیرکل سازمان ملل می تواند نه تنها به اقتدار این ارگان بلکه به حل بحران ها نیز کمک کند.

کد مطلب 3575919
شقایق لامع زاده

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