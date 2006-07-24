مقامهاي اطلاعاتي اسرائيل به فقر اطلاعاتي خود درباره حزب الله اعتراف كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز،آنها اعلام كردند كه با گذشت 13 روز از آغاز حملات درگيري هاي نظامي و شليك تسليحات، اين امر به قرباني شدن370 نفر منجر شد كه بسياري از آنها غير نظامي هستند، اما اسرائيل براي ضربه زدن به حزب الله يا آزاد سازي دو سرباز ربوده شده خود با شكست روبرو شده است و عقب نشيني آن از جنوب لبنان شش سال پيش، آن را كور نگهداشته است.

يك منبع امنيتي رژيم صهيونيستي كه خواست نامش فاش نشود در گفتگو با رويترز گفته است از نقطه نظر اطلاعاتي سال 2000 (سال عقب نشيني از جنوب لبنان) سال صفر (انجماد) براي ما بود.

رويترز گزارش مي دهد كه كنترل و گشت هوايي و تلاش براي پيدا كردن مخفيگاههاي حزب الله و نقشه استقرار نيروهاي آن در طول مرزها افزايش پيدا كرده است

بر اساس اين گزارش،در همين رابطه در بيروت 200 نفر به اتهام گردآوري اطلاعات و جاسوسي براي اسرائيل دستگير شدند.

انتقاد از ضعف هاي سيستمهاي اطلاعاتي اسرائيل اين روزها بيشتر شده است.

يك افسر سابق سيا اعتراف كرد : گرچه اسرائيل ممكن است بتواند ضرباتي بر حزب الله وارد كند، اما نمي تواند آن را نابود كند.

"گري برنتسن"Gary Berntsen، كه رهبري يك گروه شبه نظامي سيا با اسم رمز"جابريكر"(آرواره شكن) را براي مقابله با اسامه بين لادن در افغانستان برعهده داشت، مي گويد:: حزب الله بخشي از لبنان است و خيلي حرفه اي عليه دشمنان لبنان ، عمل مي كند .

همچنين رويترز گزارش مي دهد كه منابع و تجهيزات اطلاعاتي در مرزهاي فلسطين اشغالي با لبنان در 12 جولاي ناكارآمدي خود را نشان دادن و آنها نتوانستند ازورود حزب الله به اسرائيل(مناطق اشغالي 1948) و ربودن دو سرباز و كشتن سه تن ديگر خبر دهند و از آن زمان حداقل 29 اسرائيلي در حملات موشكي و درگيري ها كشته شدند.

"كارمي گيلون" رئيس سابق شين بت( سازمان اطلاعات داخلي) اسرائيل با وفادار توصيف كردن نيروهاي حزب الله و سرسخت توصيف كردن آن براي ارائه اطلاعات گفت: از زماني كه نيروهاي اسرائيلي جنوب لبنان را ترك كردند، جمع آوري اطلاعات به عهده اداره اطلاعات نظامي و موساد بوده است.