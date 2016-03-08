به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر ظهر سه‌شنبه در نشست کارگروه اشتغال استان بوشهر اظهار داشت: اشتغال به عنوان یکی از دغدغه‌های اساسی مردم و اولویت‌های مهم مسئولان در دستور کار است که اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی مشاغل خانگی و اشتغال توسط بانک‌ها، تصریح کرد: بانک‌ها باید سهم پرداختی خود را به بالای ۸۵ درصد برسانند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی وضعیت خوبی دارد، اضافه کرد: باید همه اعتبارات این بخش در استان بوشهر جذب شود تا شاهد تحقق انتظارات باشیم.

وی خواستار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان برای رفع مشکلات پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و اشتغال شد و بیان کرد: بانک‌هایی که تاکنون نتوانسته‌اند عملکرد مناسبی داشته باشند، باید تلاش ویژه‌ای داشته باشند.

زرین‌فر خواستار ثبت همه اشتغال‌های ایجاد شده در استان در سامانه رصد شد و افزود: مدیران بانکی در نشست‌های شورای اشتغال استان حصوری مستمر داشته باشد و در صورتی که مدیری در یک نشست نتواند حاضر شود باید جانشین وی حاضر باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر با انتقاد از عدم حضور برخی از مدیران در نشست کارگروه اشتغال، گفت: همه مسئولان باید به موضوع اشتغال توجه ویژه‌ای داشته باشند.