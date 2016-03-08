جزئیات کشف ۱۳۰۰ میلیارد تومان قرص مخدر

خبرگزاری فارس نوشت: محموله قاچاق حاوی حدود ۱۳ میلیون قرص ترامادول که از بندر خرمشهر با رویه ترانزیت کالا و به عنوان محموله پتو اظهار و بارگیری شده بود، در حالی که جهت تخلیه محموله قاچاق از مسیر منحرف شده بود، توسط سربازان گمنام امام زمان عج، در انباری در اطراف تهران کشف و توقیف شد.



لازم به ذکر است، در صورت تخلیه داروها و بارگیری پتو به جای آن و بستن پلمپ‌ها هیچ‌گونه مشکلی بابت ترخیص کالا در گمرک مقصد به وجود نمی‌آید، چرا که (در مقصد) بار محموله و اظهارنامه با هم مطابقت دارند.



قاچاقچیان داروهای مذکور را تخلیه نمودند و در حال بارگیری پتو بودند که طی عملیاتی هماهنگ، عناصر اصلی این شبکه دستگیر و روانه زندان شدند.



بر اساس گفته‌ کارشناسان سازمان غذا و دارو،‌ ایران واردات رسمی داروی ترامادول از هیچ کشور خارجی ندارد و با توجه به مخدر بودن داروی مذکور، صادرات آن نیازمند دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو است.



همچنین فروش این دارو در ایران کنترل شده و فقط با نسخه پزشک و از طریق داروخانه به بیماران می‌باشد.



قیمت داروی مذکور با توجه به مخدر بودن آن، با نسخه پزشک بسته‌ای ۱۷۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد که در بازار آزاد قیمت آن حداقل ۱۰۰ هزار تومان است.



نبود کنترل و نظارت و فساد اداری در گمرکات سبب افزایش میزان قاچاق شده است، با توجه به اینکه قاچاق دارو تهدید جدی برای سلامت شهروندان است، لذا شایسته است مسئولان مربوطه با اتخاذ راهکارهای علمی و عملی با این پدیده شوم با جدیت برخورد نماید.



گفته می‌شود، جوانان دانشجوی دانشگاهها در خوابگاههای دانشجویی یکی از اهداف شوم قاچاقچیان این قرصها به شمار می‌روند.