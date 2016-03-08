اقتدار دفاعی و امنیت ملی خط قرمز ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در مرحله نهایی رزمایش اقتدار ولایت، برگزاری این رزمایش و شلیک موشک‌های بالستیک از نقاط مختلف جغرافیای ایران اسلامی را پاسخی قاطع به یاوه گویی‌های دشمنان در اعمال تحریمهای موشکی عنوان و تصریح کرد: با شلیک این موشکها گوشه‌ای از عملیاتی بودن سیلوهای موشکی سپاه که در سراسر کشور گسترش یافته‌اند به نمایش درآمد.

وی افزود: با برگزاری رزمایش اقتدار ولایت دشمنان ما خواهند فهمید که اقتدار دفاعی و امنیت ملی خط قرمز ما بوده و حاضر نیستیم تحت هیچ شرایطی راجع به آن صحبت کنیم.

سرلشکر جعفری با تأکید بر اینکه امنیت مهمترین موضوع و اولویت اول در نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنی‌ها است گفت:خداوند متعال را شاکریم که اقتدار و آمادگی نیروهای مسلح بویژه حوزه موشکی سپاه و همت پاسداران مجاهد و غیور نیروی هوافضای سپاه، امروز قدرتی بی نظیر را در منطقه را بوجود آورده که گوشه‌ای از آن در این رزمایش به نمایش درمی‌آید.

وی با اشاره به تأثیر تحریمها بر ارتقای توان موشکی سپاه گفت: بحمدا... امروز تقریباً صد در صد تولیدات ما بومی بوده و متکی به خارج نیستیم؛ ما در این تحریمها رشد کرده و خودکفا شده‌ایم.

سرلشکر جعفری با بیان اینکه مسئولین ارتقای توان موشکی را خط قرمز نظام دانسته و بر آن وحدت نظر دارند گفت: دشمنان ما نیز این را دریافته‌اند که گسترش تحریم‌ها و فشارهای امنیتی تأثیری بر ارتقای توانمندی‌های ما نداشته است، لذا با اعمال تحریم‌های اقتصادی درصددند ما را در حوزه موشکی محدود کنند.

فرمانده کل سپاه پیام رزمایش اقتدار ولایت را امنیت برای ملت ایران و کشورهای همسایه منطقه عنوان و تصریح کرد: امنیت ایران، امنیت کشورهای منطقه است و تمام تلاش ما در راستای برقراری امنیت کشورمان می‌باشد.

وی با تأکید بر اینکه دستهای سپاهیان اسلام در برابر دشمنان همواره بر روی ماشه است ادامه داد:دشمنان انقلاب اسلامی و امنیت منطقه باید از غرش موشک‌های سپاه در هراس باشند.

سرلشکر جعفری در پایان با بیان اینکه بیشترین تهدید متوجه جمهوری اسلامی ایران از سوی صهیونیست‌ها است گفت: هرکس که بیشتر با ایران اسلامی دشمنی دارد به طور طبیعی از این آمادگی‌ها و توانمندی‌ها در هراس و وحشت است و از آنجا که برد غالب موشک‌های ما رژیم غاصب صهیونیستی را در بر می‌گیرد، از این رو بیشترین نگرانی را آنها دارند.



