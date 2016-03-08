به گزارش خبرگزاری مهر، در این کرسی نقد، که چهارشنبه ۱۹ اسفند ماه در سالن کنفرانس سالن همایش های غدیر برگزار می‌شود، عنایت‌الله یزدانی و محمد ستوده از محققان و پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ارایه بحث در این باره خواهند پرداخت.

همچنین دبیری علمی این نشست نیز برعهده مختار شیخ حسنی است.

این نشست فردا ۱۹ اسفند ماه از ساعت ۱۰ صبح در سالن کنفرانس دفتر تبلیغات برگزار می شود.

نشانی نشست، چهار راه شهدا، ابتدای خیابان معلم، روبروی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سالن کنفرانس سالن همایشات غدیر است.