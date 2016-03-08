۴۲۰۰ اشتغال جدید در استان بوشهر ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمدرضا پناه ظهر سه‌شنبه در نشست کارگروه اشتغال استان بوشهر با تشریح اقدامات صورت گرفته برای توسعه اشتغال در استان بوشهر اظهار داشت: چهار هزار و ۱۹۴ شغل طی سال جاری در سامانه رصد برای استان بوشهر ثبت شده است.

وی با اشاره به ابلاغ هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار برای بخش مشاغل خانگی استان بوشهر در آبان‌ماه امسال، افزود: برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی یک هزار و ۵۱۱ نفر به بانک‌های استان معرفی شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به معرفی این افراد به بانک‌های ملی و ملت، خاطرنشان کرد: در مجموع پنج میلیارد و ۲۳۶ میلیون تومان تسهیلات به این افراد پرداخت شد.

پناه با اشاره به اینکه بانک ملی ۷۹ درصد و بانک ملت نیز ۶۹ درصد اعتبارات مربوط به مشاغل خانگی را پرداخت کرده است، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، ۸۵ درصد تسهیلات مشاغل خانگی باید امسال پرداخت شد.

وی با اشاره به اینکه نشست‌های کارگروه اشتغال استان به صورت منظم و مستمر برگزار می‌شود، در سطح شهرستان‌های استان نیز نشست‌های شورای اشتغال به صورت منظم برگزار شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به اینکه شش نشست شورای اشتغال استان بوشهر ۳۱ مصوبه داشته است،‌ خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد از مصوبات شورای اشتغال استان بوشهر تاکنون اجرایی شده است.